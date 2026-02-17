Undersköterska till jourmottagningen i Östhammar
Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala Visa alla undersköterskejobb i Uppsala
2026-02-17
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Uppsala i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Håbo
, Enköping
eller i hela Sverige
Jourmottagningen i Östhammar
Våra 1800 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.
Välkommen till en naturnära arbetsplats i Roslagen!
Vi söker dig som är undersköterska och som vill vara en del i vårt team och utvecklas tillsammans med oss. Vi erbjuder en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Vi satsar på trygga anställningar och bra förmåner via vårt kollektivavtal, läs om dem här (https://www.regionuppsala.se/Global/Jobba%20hos%20oss/karri%E4rwebben/F%F6rm%E5nsbroschyr%20Region%20Uppsala_2019.pdf).
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som undersköterska på jourmottagningen är att tillsammans med tjänstgörande sjuksköterska ta emot patienter som kommer till mottagningen samt sedvanliga arbetsuppgifter på en jourmottagning som till exempel assistera vid suturering samt undersökningar. Du är också den som sköter provtagning så som EKG, bladderscan, blodprover med mera. Vi använder journalsystemet Cosmic på samtliga enheter inom Nära vård och hälsa och laboratoriet använder Flexlab.
Din kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Erfarenhet från akutsjukvård är meriterande. Du behöver ha god erfarenhet av Cosmic journalsystem och provtagning.
Som person är du serviceinriktad, har ett gott bemötande och är empatisk. Du är van vid högt tempo och gillar att ta ansvar. För den här tjänsten är det även viktigt att vara flexibel och ha god samarbetsförmåga då våra patientärenden är mycket varierande och vi är en liten arbetsgrupp. Vi ser även att du har lätt för att följa instruktioner och rutiner. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Vår verksamhet
Östhammars jourmottagning ligger i kuststaden Östhammar. Här finns omkring tusen öar och en rik kulturbygd med flera välbevarade Vallonbruk och herrgårdar. Jourmottagningen finns i Östhammars vårdcentrums lokaler. Jourmottagningen är en 24/7 verksamhet på primärvårdsnivå, som har ett nära samarbete med vårdcentralen dagtid.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta gruppchef Anna Norling, på telefon: 0293-203 55.
Fackliga företrädare nås via växeln: 018-611 00 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Glöm inte att bifoga CV samt intyg som styrker din åberopade kompetens.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare, områden som omfattas av fakultativa registerutdrag. Detta gäller således alla som kommer att arbeta patientnära, även om arbetsuppgifterna i nuläget inte är tänkta att huvudsakligen innehålla arbete med ovan nämnda patientgrupper.
Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg och vi undanber oss telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "NVH58/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Uppsala
(org.nr 232100-0024)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Region Uppsala Jobbnummer
9747576