Undersköterska till Jeremiasgården
2025-09-15
Slår ditt hjärta också lite extra för de äldre och trivs du med att arbeta med både somatik och kognitiv svikt? Då kanske du är vår nästa medarbetare, ta chansen och sök!Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Som undersköterska hos oss kommer du att tillhöra ett våningsplan med två avdelningar. Behovet är just nu på avdelningar med somatisk inriktning, men hos oss hjälps vi åt över hela huset vilket gör att du kommer arbeta även på de andra avdelningarna när det behövs. Vi utgår från ett rehabiliterande förhållningssätt vilket innebär att det är varje hyresgästs egna behov, vilja och förmåga som styr målen för vårt arbete. För att skapa de bästa förutsättningarna för våra hyresgäster jobbar vi i team med omvårdnadspersonal, sjuksköterskor och arbetsterapeut. För oss är det viktigt med kvalité och därför diskuterar vi vårat avvikelsearbete på teamträffar. Där utgår vi ifrån hyresgästernas översiktsplanering för att belysa det som är av vikt för dem vi finns till för. Tillsammans med sjuksköterska och arbetsterapeut kommer du arbeta fram planer för att våra hyresgäster ska må bra. Det här är möjligheten för dig som besitter både kompetensen och ett stort hjärta att vara med och driva vår verksamhet framåt!
Exempel på arbetsuppgifter:
• ge service och personlig omvårdnad utifrån hyresgästens individuella behov och mål
• skapa förtroendefulla relationer med hyresgästen och anhöriga
• utifrån delegation utföra medicinska, rehabiliterande och habiliterande arbetsuppgifter samt läkemedelshantering
• som kontaktperson ansvara för den individuella vård- och omsorgsprocessen, tillsammans med arbetsgruppen och hyresgästen
Om arbetsplatsen
Jeremiasgården är ett naturnära vård- och omsorgsboende som ligger bredvid Tybbleparken. Vi delar byggnad med både Tybble vårdcentral och apotek. Hos oss finns 56 lägenheter fördelade på sju avdelningar varav två har inriktning kognitiv svikt och fem somatik. På alla avdelningar finns även parboendelägenheter. Vårt boende är populärt bland de äldre, och det tycker vi så klart är kul! Mycket beror det nog på att vi anordnar aktiviteter för våra hyresgäster, allt från bingokvällar till spa.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du trygg och stabil som person. Du har förmåga att möta hyresgäster på ett professionellt sätt genom att vara lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Att vara ansvarstagande gentemot dina arbetsuppgifter ser du som en självklarhet. Du samarbetar bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Vidare har du en positiv människosyn med stor respekt för varje människas individuella behov. Dessutom har du lätt att anpassa dig efter ändrade omständigheter och ser möjligheter i förändringar. Du behärskar det svenska språket på så sätt att du kan kommunicera med hyresgästen och övrig personal, samt skriftligt dokumentera det som verksamheten kräver. Då arbetet innefattar digital dokumentation i verksamhetssystem krävs god datorvana.
• bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
• erfarenhet av arbete som undersköterska
Meriterande:
• erfarenhet av arbete på somatisk avdelning
• erfarenhet av arbete med kognitiv svikt
• erfarenhet av arbete med äldre personer med palliativ vård
• erfarenhet av dokumentationssystemen Treserva eller Lifecare
• erfarenhet av kontaktmannaskapTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 3
Arbetstid: schemalagd dag, kväll och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På orebro.se/jobb/digitalaintervjuer kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 28 september.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Örebro kommun
Örebro Kommun
9508039