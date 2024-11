Undersköterska till Järpås hemvård, Lidköpings kommun

Lidköpings Kommun / Undersköterskejobb / Lidköping

Välkommen till Lidköping!

Du letar efter nya utmaningar. Vi letar efter dig! Vi hoppas att du vill vara en del av en välkomnande och hållbar kommun som drivs av engagemang. I Lidköping finns vattnet alltid nära med Vänern och skärgården runt hörnet och Lidan som ringlar fram genom staden. Det är en plats rik på historia som vi omfamnar när vi har siktet inställt på att utveckla och planera för framtidens Lidköping. Hos oss får du möjlighet att testa nytt och utvecklas samtidigt som du dagligen gör skillnad för invånare, företagare, föreningar och besökare i Lidköping. Vi behöver bli fler, varmt välkommen med din ansökan till Lidköpings kommun!

Om jobbet

Vi söker dig som vill ha ett spännande och utvecklande arbete.Som undersköterska hos oss får du ett varierat arbete som innefattar många kontaktytor. Tillsammans med dina kollegor får du möjlighet att utvecklas i din roll och göra skillnad för människor varje dag. För oss är respekten för människors självbestämmande och integritet grunden i vårt arbete.

Arbetsuppgifter

Som undersköterska hos oss bidrar du till en god vård och omsorg för brukarna i deras hem. Du kommer att arbeta med omvårdnad som är anpassad efter individens behov. Det kan bland annat handla om sociala och fysiska aktiviteter, både enskilt och i grupp. I arbetet hjälper du brukaren med hälso- och sjukvårdande insatser samt rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut.Fast omsorgskontakt är en del i ditt arbete och det innebär att du har ett särskilt ansvar för en eller flera individer. Du är med och skapar goda relationer till kollegor, brukare och anhöriga. I ditt arbete ingår även löpande dokumentation och ansvar för att upprätta, följa upp och revidera genomförandeplaner.

Vem är du

Vi söker dig som tar ansvar för dina arbetsuppgifter med brukarens bästa i fokus och som är mån om att slutföra det arbete du påbörjat. Som person har du förmåga att ta initiativ och skapa tillitsfulla relationer som bygger på omtanke och empati. Du arbetar självständigt och har en god samarbetsförmåga då du deltar aktivt i teamarbetet.

Krav:- Bevis om skyddad yrkestitel för undersköterska från Socialstyrelsen alternativt intyg från tidigare arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 hade en tillsvidareanställning som undersköterska.- Behärska svenska i tal och skrift samt god läsförståelse.- Grundläggande digital kompetens.- Körkort

Meriterande:- Vård- och omsorgscollegediplom.- Erfarenhet av liknande arbete och/eller utbildning inom demens.- Erfarenhet av dokumentation.

Övrigt- För att kunna anställas i rollen som undersköterska behöver du med din ansökan bifoga bevis för skyddad yrkestitel alternativt ett intyg från din nuvarande arbetsgivare som styrker att du 1 juli 2023 har/hade en tillsvidareanställning som undersköterska.- Du kommer arbeta schemalagd tid såsom dag, kväll, helg.Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100%.- Din primära arbetsplats kommer att vara enhet Järpås men du är anställd i hela Sektor social välfärd Lidköpings kommun vilket innebär att det kan förekomma att du får arbeta på flera olika enheter.- Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet- Urval sker kontinuerligt under rekryteringsperioden.

Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar?Lidköping som plats utlovar ett rikt liv, det handlar inte om pengar utan om de möjligheter som finns att leva ett bra liv. Här finns nämligen gott om det som är väsentligt i livet. Bra skolor, trygga områden, ett mångsidigt näringsliv och ett aktivt idrotts- och föreningsliv. Och så förstås ett vackert och sjönära läge vid Vänern.

Upptäck gärna hela Skaraborgs möjligheter på www.livetiskaraborg.se