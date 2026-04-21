Undersköterska Till Ivak, Piteå Sjukhus
2026-04-21
Vi behöver bli fler på IVAK och erbjuder en unik möjlighet att bli en av oss. IVAK tillhör medicin akut omhändertagande. Drivs du av att utveckla både dig själv och verksamheten då har du nu chansen att bli en av våra engagerade och framåtblickande medarbetare!
Vi söker
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och intresserad av att i din proffession och bli en del av oss. Vi söker dig med goda kunskap i svenska språket i både tal och skrift. Vi ser det som meriterande om du läst kursen akutsjukvård eller med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig då detta är ett krav för att arbeta inom slutenvården. För dig som läser enligt den nya kursplanen har kurserna hälso- och sjukvård 1 och 2 ersatt akutsjukvård. Vi ser att du har bevis på skyddad yrkestitel för undersköterska. Meriterande är kunskaper i journalsystemet Cosmic.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du flexibel och har viljan att utvecklas. Du värderar och ser nyttan av samarbete med andra. Du är en engagerad och positiv kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö. Som person kan du anpassar dig till varierande situationer och trivs i en föränderlig miljö, där patienten alltid kommer först. Hög arbetsmoral är ett måste.
Det här får du arbeta med
Som undersköterska på IVAK får du arbeta med akutsjukvård där du möter patienter i alla åldrar som drabbats av allvarlig sjukdom eller skada. Du arbetar självständigt och i team. Patientfokus och helhetssyn kring patienten genomsyrar ditt arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid utbildning, utveckling och värdegrundsarbete vad gäller patient processer och din personliga utveckling.
Du kommer succesivt att läras upp i de olika funktionerna och få bredda din kompetens. På IVAK värdesätter vi idéer till förändring och arbetar ständigt för att förbättra för patienten och verksamheten. Ledord för vår värdegrund är ansvar, bemötande och kommunikation. Vill du vara en del av vårt härliga arbetsgäng? Välkommen med din ansökan
Det här erbjuder vi dig
En lång individuell och strukturerad introduktion
Efter introduktionen tilldelas du en mentor som kommer att trygga dig i arbetet på IVAK
Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
Kontinuerlig kompetensutveckling genom intern utbildning
Önskeschema med förkortad veckoarbetstid
Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänsten
Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning på heltid. Arbetstid dag, kväll, natt och helg. Tillträde enligt överenskommelse.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "206809".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/
Robertsviksgatan 7 (visa karta
)
971 89 LULEÅ
Region Norrbotten
Kommunal
Åsa Wiklund asa.wiklund@norrbotten.se
9866674