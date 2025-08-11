Undersköterska Till Ivak, Kalix Sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Kalix Visa alla undersköterskejobb i Kalix
2025-08-11
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Kalix
, Haparanda
, Luleå
, Överkalix
, Övertorneå
eller i hela Sverige
Välkommen till IVAK i Kalix. Här tar vi hand om den akut sjuka patienten i ett unikt samarbete mellan akutmottagning och intensivvård där du som undersköterska har en otroligt viktig roll i att ge våra patienter bästa möjliga omvårdnad.
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska med goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du gått undersköterskeutbildningen riktad mot akutsjukvård samt om du har tidigare erfarenhet av arbete inom akutsjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är stabil och kan hålla dig lugn i stressande och pressade situationer. Du är strukturerad och kan prioritera, planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har även en helhetssyn där du förstår din roll, men ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter.
Det här får du arbeta medSom undersköterska på IVAK kommer du att tjänstgöra både på intensivvårdsavdelningen och akutmottagningen, du roterar mellan enheterna med varierande arbetsuppgifter. Arbetet i akutsjukvården innebär att du möter patienter i alla åldrar som drabbats av allvarlig sjukdom eller skada.
Det här erbjuder vi dig- Strukturerad introduktion med kontinuerlig utvärdering och uppföljning
• Kompetensutveckling i form av interna utbildningar
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd till dag och kväll. Tillträde 2025-10-01 eller enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Kommunal
Victoria Eliasson victoria.eliasson@norrbotten.se Jobbnummer
9452049