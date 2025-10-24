Undersköterska till intermediärvårdsavdelning
Region Gävleborg, VO Anestesi / Undersköterskejobb / Gävle Visa alla undersköterskejobb i Gävle
2025-10-24
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Anestesi i Gävle
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Intermediärvård är en vårdnivå mellan intensivvården och vanliga slutenvårdsavdelningar. På avdelningen kommer akut sjuka patienter med sviktande organfunktioner och stort övervakningsbehov, såväl visuellt som via monitorer att vårdas. Vanliga diagnoser är bland annat respiratorisk svikt, sepsis, metabola rubbningar och intoxikationer.Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
På avdelningen kommer du att möta personer med olika medicinska diagnoser av varierande svårighetsgrad där in- och utskrivningar, akut omvårdnad, medicinsk behandling och övervakning fortlöper över hela dygnet. Det dagliga arbetet kommer att vara väldigt varierande och du kommer arbeta i team med en sjuksköterska. Tillsammans vårdar ni 2-3 patienter. Hos oss deltar även du som undersköterska i den dagliga ronden då allas information är viktig att ta tillvara på vid behandling av den instabila patienten.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• regelbunden mätning och kontroll av vitala parametrar
• provtagning
• avancerad omvårdnad
• såromläggning
• mobilisering.
Hos oss får du
• en grundlig och personligt anpassad introduktion
• göra betydelsefulla insatser och vara en del av ett större sammanhang
• möjlighet att vara med och utveckla verksamheten framåt
• möjlighet till kompetensutveckling i form av pedagogiska ronder, interna utbildningar och vidareutbildning inom akutsjukvård och intermediärvård
• ett varierande arbete i högteknologisk vårdmiljö.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi värdesätter kollegialitet, teamarbete, lagkänsla och processarbete med patient i fokus. Att arbeta som undersköterska på IMA kommer att ställa stora krav på flexibilitet. Vi ser att du är trygg i dig själv, engagerad, kompetent, nyfiken och lösningsorienterad. Du ska ha förmåga att snabbt ställa om till ändrade arbetsuppgifter och kunna lösa problemen vartefter de dyker upp. Vi värdesätter din kompetens och ser att du har förmåga att dela med dig av den till dina kollegor.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom slutenvård/akutsjukvård.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2025/2540". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Anestesi Kontakt
Ulrika Boussard, vårdenhetschef ulrika.boussard@regiongavleborg.se 072-450 45 98 Jobbnummer
9572049