Undersköterska till intensivvårdsavdelningen (IVA)
2025-09-09
Anestesikliniken Mälarsjukhuset, EskilstunaPubliceringsdatum2025-09-09Om företaget
Anestesikliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna (MSE)/Kullbergska sjukhuset Katrineholm (KSK) är en stor klinik med ca 300 medarbetare och innefattar operation, uppvakning, intensivvård och steril verksamhet.
På intensivvårdsavdelningen (IVA) vårdas och övervakas patienter med svikt eller hotande svikt i vitala funktioner. Monitorering och handhavande av medicinteknisk utrustning samt övervakning av vitala parametrar är en stor del av det dagliga arbetet. Vi vårdar även postoperativa patienter som genomgått större kirurgi.
Vi går en spännande framtid till mötes då vi 2026 flyttar till helt nybyggda avdelningar i det nya akut huset. Vi har haft stort inflytande för att lokalerna ska passa vår verksamhet nu och i framtiden.Arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team tillsammans med läkare, undersköterskor och fysioterapeuter. Som undersköterska utför du basal och avancerad omvårdnad av patienter med skiftande diagnoser i alla åldrar. Vården bedrivs i en högteknologisk miljö och alltid med patienten i fokus.
Arbetet är varierande med krav på flexibilitet och initiativförmåga samtidigt som det ger dig stor möjlighet till att utvecklas professionellt.
Dina specifika kunskaper och erfarenheter är väsentliga för vårdens kvalitet och utveckling.
Vi arbetar aktivt med utvecklings- och förbättringsarbete och det finns goda möjligheter att fördjupa dig inom olika ansvarsområden.
Din kompetens
Vi söker en undersköterska som är intresserad och har ett engagemang och motivation att arbeta med intensivvård.
Som person är du trygg i din yrkesroll, du är ansvarstagande och lösnings orienterad. Då vi arbetar i team är det viktigt att du har god samarbetsförmåga, ett prestigelöst förhållningssätt och verkar för ett öppet arbetsklimat. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du som söker till oss är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, med tjänstgöring dag-, kväll-, helg- och natt. Tillträde enligt överenskommelse.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Karin Junker, 016-10 39 47.
Biträdande vårdenhetschef Marie Sundfelt, 016-10 39 56.
Biträdande vårdenhetschef Elin Schild Norås, 016-10 49 45.
Fackligt ombud Kommunal och övriga söks via kontaktcenter, 016-10 30 00.
Kom och jobba hos oss på intensivvårdsavdelningen!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2025-09-24.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
