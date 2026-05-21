Undersköterska till intensivvårdsavdelningen (IVA)
Region Sörmland / Undersköterskejobb / Nyköping Visa alla undersköterskejobb i Nyköping
2026-05-21
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Sörmland i Nyköping
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige
Anestesikliniken, Nyköpings lasarett
Därför ska du välja oss
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad - varje dag?
På intensivvårdsavdelningen i Nyköping möter du patienter i livets mest kritiska skeden och blir en del av ett engagerat team med hög kompetens och stark gemenskap.
Här får du:
En bred och utvecklande roll inom avancerad vård
En trygg start med lång och strukturerad introduktion
Arbeta nära kompetenta kollegor i ett sammansvetsat team
En arbetsplats som värnar om din utveckling och hälsa.Publiceringsdatum2026-05-21Om företaget
Vi är en allmän intensivvårdsavdelning med 8 vårdplatser, där vi vårdar patienter från hela sjukhuset - kirurgi, medicin, ortopedi, psykiatri, gynekologi, förlossning och barn.
Hos oss ingår även uppvakningsavdelningen, vilket ger en varierad och dynamisk arbetsmiljö.
Din roll hos oss
Som undersköterska på IVA är du en del i teamet i det nära patientarbetet.
Du arbetar tillsammans med specialistsjuksköterskor, anestesiläkare och andra professioner där varje insats är avgörande.
Arbetet innebär bland annat:
• Omvårdnad av svårt sjuka patienter
• Assistera vid avancerad behandling och övervakning
• Arbete med modern medicinteknisk utrustning
• Vara en viktig del i teamets samarbete runt patienten.
Det är ett arbete som kräver närvaro, flexibilitet och omtanke - men ger minst lika mycket tillbaka.
Vi söker dig som
• Är utbildad undersköterska med fördjupning i akutsjukvård (eller motsvarande).
• Förutom dina betyg som undersköterska behöver du ha ett intyg på ditt yrkesbevis som undersköterska från Socialstyrelsen eller ett intyg om att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1/7 2023.
• Är trygg, lugn och har god kommunikativ förmåga.
• Har ett gott bemötande och sätter patienten i fokus.
• Trivs i team och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
• Har förmåga att prioritera och ställa om vid förändrade situationer.
• Är nyfiken och vill utvecklas i din yrkesroll.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
• Tillsvidareanställning
• Individanpassad introduktion
• Möjlighet till kompetensutveckling
• En stimulerande arbetsplats där du växer i din roll.
Arbetstider: dag, kväll, natt och helg.
Information om tjänsten lämnas av
Vårdenhetschef Sara Berlin Magnusson, 070-231 11 82.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Kom och jobba hos oss på IVA i Nyköping!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-06-07.
Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du Klicka på denna länk för att göra din ansökan Jobbnummer
9921356