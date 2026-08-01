Undersköterska till intensivvårdsavdelning Borås (IVA), vikariat
Västra Götalandsregionen / Undersköterskejobb / Borås Visa alla undersköterskejobb i Borås
2026-08-01
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Hos oss finns både trygghet, karriärmöjligheter, framåtanda och en stark gemenskap.
Om vår lediga tjänst
Vi söker en ny lagspelare! Är du intresserad av intensivvård och vill arbeta i team kring patienten samt arbeta i fräscha lokaler på en nyrenoverad avdelning? Då är du välkommen att söka till oss på IVA.
På IVA arbetar vi dygnets alla timmar.
Tjänsten avser ett vikariat och beräknas pågå under perioden 2026-08-31 – 2027-12-31.Publiceringsdatum2026-08-01Om företaget
På intensivvårdsavdelningen, IVA, vårdas svårt sjuka patienter som kräver noggrann övervakning, avancerad behandling och omvårdnad. IVA-miljön präglas av tekniska hjälpmedel i form av medicinsk apparatur och avancerad övervakningsutrustning. Avdelningen arbetar serviceinriktat mot sjukhuset, med bla PIG-koncept – postintensivvårdsgrupp och externvård. Vi är också en del i SÄS traumaomhändertagande samt genomför utbildningsinsatser på sjukhuset.Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet från slutenvård, gärna intensivvård och som har intresse för intensivvård. För att vi ska kunna erbjuda våra patienter god och säker vård är det viktigt att våra medarbetare kan kommunicera på svenska i tal och skrift. Om du har ytterligare språkkunskaper är det meriterande. Vi arbetar i team om undersköterska, sjuksköterska och läkare så det är viktigt att du trivs med samarbete och har en god samarbetsförmåga likväl som du är initiativrik och självgående. Vi arbetar med patienten i centrum. Vidare så har du förmågan att se helheten samt att du kan ta hänsyn till rådande omständigheter och anpassa dig därefter. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Skyddad yrkestitel
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska alternativt att du kan uppvisa ett tjänstgöringsintyg över att du hade en tillsvidareanställning som undersköterska innan de nya reglerna började gälla 1 juli 2023 och att du därmed omfattas av övergångsreglerna.
Anställningen ändras från titeln assistent omvårdnad till titeln undersköterska när bevis om skyddad yrkestitel (alt. tjänstgöringsintyg) inkommit.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor – där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Bifoga utbildningsbevis i din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Brämultsvägen 53 (visa karta
)
501 82 BORÅS Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus, VO anestesi, operation, intensivvård Jobbnummer
10017618