Undersköterska till Intensivvården
2025-11-05
Vill du samarbeta med andra för att hjälpa svårt sjuka patienter? Vill du jobba i en teknikintensiv miljö där du också får använda dina omvårdnadskunskaper på bästa sätt?
Då är en roll som undersköterska hos oss något för dig.
Varmt välkommen att söka till oss, och tveka inte att höra av dig om du har frågor om tjänsten!
Vårt erbjudande
Intensivvårdsavdelningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en del av anestesi- och intensivvårdskliniken.
Intensivvårdsavdelningen vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en del av anestesi- och intensivvårdskliniken. Vi bedriver allmän intensivvård, intermediärvård samt postoperativ vård på våra sex intensivvårdsplatser och tre postoperativa platser. Vi har ett upptagningsområde på cirka 170 000 invånare och vårdar cirka 700 intensivvårdspatienter och 1 300 postoperativa patienter årligen. Vi är omkring 80 medarbetare som arbetar i fräscha och ändamålsenliga lokaler.
Arbetsuppgifterna för en undersköterska inom intensivvården är av omvårdande och teknikintensiv karaktär och innebär övervakning av vitala funktioner hos svårt sjuka patienter. I din roll arbetar du både självständigt och i team med stort ansvar i avancerad omvårdnad.
Du assisterar även vid undersökningar och åtgärder.
Om dig
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning samt arbetslivserfarenhet från sjukhusvård. Vi ser gärna att du har arbetslivserfarenhet från intensivvård och/eller akutsjukvård/slutenvård är meriterande. Då du ska kommunicera med patienter, anhöriga, kollegor och i vissa fall myndigheter är det ett krav att du har goda svenska språkkunskaper i såväl tal som skrift.
Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Du har förmåga att hålla dig lugn i pressade situationer samt uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter samt har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vidare arbetar du bra med andra människor och relaterar dig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
Vårdenhetschef Josephine Caesar josephinecCaesar@regionostergotland.se 010-1043108
