Undersköterska till infektionsavdelningen, Sunderby sjukhus
Region Norrbotten / Undersköterskejobb / Luleå Visa alla undersköterskejobb i Luleå
2025-08-18
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Norrbotten i Luleå
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Under hösten ökar vi upp Infektionsavdelningens vårdplatser. Nu har du möjligheten att förstärka vårt arbetslag till nyöppnandet av en expanderande infektionsavdelning. Vill du bli en del i en kompetent, driven och härlig arbetsgrupp?
Vi sökerVi söker dig som är utbildad undersköterska med goda kunskaper i svenska, i såväl tal som skrift. Tidigare erfarenhet av arbete inom slutenvården och kunskaper i journalsystemet Cosmic ses som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person ser vi att du är kreativ och har ett nytänkande sätt där du kommer med egna idéer och förslag, du har även en helhetssyn som gör att du förstår din roll men ser till verksamhetens bästa i ageranden och beslut. Vidare ser vi att du är strukturerad och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du har även en kvalitetsmedvetenhet som gör att du är noggrann och väl medveten om uppsatta mål, som du lägger stor vikt vid att uppnå.
Det här får du arbeta medPå avdelningen arbetar du som undersköterska i team med erfarna sjuksköterskor, läkare och andra yrkeskategorier. I arbetsgruppen har vi en god sammanhållning, vi hjälper varandra och värderar utveckling och arbetsglädje högt.
I det dagliga arbetet får du, förutom basal omvårdnad, utföra praktiska moment såsom exempelvis provtagningar, såromläggningar, mätning av vitalparametrar och olika åtgärder för att ta hand om patientens infektionsrelaterade sjukdom, i vissa fall i isolerande miljö
Du kommer att lära dig mycket om smittsamma såväl som icke smittsamma infektionssjukdomar. Vi vårdar patienter med vanligt förekommande sjukdomar som till exempel pneumoni och urinvägsinfektion, men även patienter med hepatiter, malaria, infektioner på hjärtklaffar, i skelett och hjärna. Du kommer att bli expert på smittvägar och vårdhygien och du kommer att möta patienter från hela världen.
Det här erbjuder vi dig- En unik möjlighet att vara med och expandera vår befintliga vårdavdelning till större skala
• En anpassad och strukturerad inskolning
• Internutbildningar och andra möjligheter att fördjupa sina kunskaper inom infektionssjukdomar
• En närvarande och engagerad chef
• Dubblerad ersättning för arbete under obekväm arbetstid. En satsning Region Norrbotten gör för medarbetare i dygnet runt verksamhet, något som gör oss unika bland regioner i Sverige
• Utvecklings- och karriärmöjligheter där du får vara med och skapa framtidens hälsa och vård
• Hälsofrämjande arbetsplatser med tillgång till friskvårdsaktiviteter och friskvårdsbidrag
• Länk till våra förmåner: https://www.norrbotten.se/sv/jobba-hos-oss/anstallningsvillkor-och-utveckling/
Information om tjänstenVi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med arbetstiden förlagd till dag och kväll. Tillträde enligt överenskommelse, urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Region Norrbotten tillämpar individuell lönesättning enligt kollektivavtal.
Vi verkar för att ha medarbetare med kunskaper inom Sveriges nationella minoritetsspråk och sätter därför värde på dina kunskaper i samiska, meänkieli, finska, romani chib och jiddisch. Vi arbetar aktivt för en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att vår arbetsplats ska vara tillgänglig för alla.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Norrbotten
(org.nr 232100-0230), https://www.norrbotten.se/ Arbetsplats
Region Norrbotten Kontakt
Kommunal
Johan Broström johan.brostrom@norrbotten.se Jobbnummer
9462119