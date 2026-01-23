Undersköterska till infektionsavdelningen i sommar
Region Jämtland Härjedalen, Infektionsavdelningen
2026-01-23
Vill du bli en del av Region Jämtland Härjedalen - en region att längta till och växa i? Hos oss bidrar du till utveckling och tillväxt i hela länet och arbetar för att erbjuda bästa möjliga service, vård och stöd för alla som bor i eller besöker regionen.
Vi erbjuder en arbetsmiljö präglad av samarbete, delaktighet och engagemang, där både bredd och spetskompetens tas till vara. Här får du möjlighet att utvecklas i din roll, oavsett om du är ny i yrket eller har lång erfarenhet.
Vi vill bli fler! Välkommen till Infektionsavdelningen i sommar!
Vi söker dig som är intresserad av ett sommarvikariat eller timanställning.
Hos oss får du möjlighet att utreda allt ifrån tropiska sjukdomar till sepsis och sårvård. Patienterna är i alla åldrar med varierande grundsjukdomar. Det alla har gemensamt är att de har eller misstänks ha en infektion som kräver akut sjukvård.
Vi utför ofta avancerad akutsjukvård vilket gör att man blir väldigt bred i sin yrkeskunskap och du får möjlighet att använda hela av ditt kompetensspektra. Här får du en bred och bra grund som undersköterska, oavsett om du är ny eller redan har yrkeserfarenhet. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling genom ständigt förbättringsarbete och det egna ansvaret att vara med att påverka hur verksamheten bedrivs.
Hos oss tillämpas önskeschema som därefter samordnas utifrån verksamhetens behov.

Arbetsuppgifter
Sedvanliga undersköterskeuppgifter på en vårdavdelning. Vi jobbar i team med sjuksköterskor och läkare i patientnära vård. Som undersköterska får du ett omväxlande arbete med skiftande vårdsituationer, både akuta och planerade.
Hos oss finns en ledningssjuksköterska och en koordinator att tillgå måndag till och med fredag. Ledningssjuksköterskans huvuduppgift är att hjälpa och stödja sina arbetskamrater på avdelningen, oavsett yrkeskategori. Koordinator tar emot inkommande samtal, samordnar sjukresor och stöttar även i omvårdnadsarbetet. Vi har en bra och stabil läkargrupp och en härlig stämning i arbetslaget utan prestige mellan yrkesgrupperna.
Tjänsten innebär rotationsarbete dag, kväll och natt. Infektionsavdelningen har 17 vårdplatser där samtliga är enkelrum med sluss och möjlighet till isolering. Tio av rummen har även ingång utifrån via loftgång.Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdigutbildad undersköterska. Du har ett intresse av infektionssjukvård och vi ser gärna att du har några års erfarenhet av arbete på en vårdavdelning. Som person är du flexibel, har en positiv inställning och gillar att jobba i team men också att ta ett eget ansvar.
Stor vikt fästes vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
I Region Jämtland Härjedalen genomsyras vårt arbete av våra kärnvärden: vi skapar värde för de vi är till för, agerar med handlingskraft och strävar efter att alltid upplevas som pålitliga. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en organisation där dessa värden präglar vardagen och där ditt arbete verkligen gör skillnad.
Som medarbetare får du tillgång till ett brett utbud av förmåner via vår förmånsportal. Vi värnar om din hälsa och erbjuder friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. På Östersunds sjukhus kan du dessutom träna gratis på gymmet Zefyren och delta i ledarledda pass.
Urval och tillsättning kan ske löpande under annonseringstiden, så vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.
Vi har ett etablerat medieval för rekrytering och undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.

Ersättning

Enligt avtal.
Region Jämtland Härjedalen, Infektionsavdelningen

Kontakt
Enhetschef
Charlotta Larsson
charlotta.1.larsson@regionjh.se
063-15 51 47
