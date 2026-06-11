Undersköterska till infektionsavdelning
Region Gävleborg, VO Specialmedicin / Undersköterskejobb / Gävle Visa alla undersköterskejobb i Gävle
2026-06-11
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Specialmedicin i Gävle
, Sandviken
, Söderhamn
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vill du arbeta med patienter i olika åldrar i en positiv arbetsmiljö med humor och bra teamarbete? Vill du få kunskaper om spännande infektionssjukdomar? Ta då chansen att börja arbeta med oss! Vi har en trivsam avdelning med öppet klimat och god kamratskap mellan yrkeskategorierna.
Hos oss väntar en familjär atmosfär och goda möjligheter för dig att växa i din yrkesroll. Vi värdesätter dina personliga egenskaper och ser gärna att du vill bidra med kunskap och personlighet på vår arbetsplats.
3 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-11Arbetsuppgifter
Som undersköterska arbetar du i par med en annan undersköterska och tillsammans vårdar ni patienten i team med sjuksköterska. Samarbete sker också med läkare under rond och med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, koordinator, vårdplanerare och köksbiträde. Oavsett yrkestitel arbetar vi mot samma mål - att tillgodose patientens omvårdnadsbehov.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• blododling
• PVK-sättning
• dokumentation
• provtagning, såromläggning och andra omvårdnadsinsatser.
Hos oss får du
• ett roligt och ständigt utvecklande arbete inom ett av sjukvårdens mest spännande områden
• möjlighet till interna utbildningar och föreläsningar
• vara en del av vårt engagerade team där det alltid finns någon att rådfråga
• möjlighet att påverka anställningens omfattning om du önskar arbeta mindre än heltid.
Läs mer om våra olika förmåner här: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Som person söker vi dig som gillar att sätta igång aktiviteter och uppnå resultat. Hos oss varierar arbetsbelastningen mellan vårdlagen och när någon har mer att göra ser vi till patientens bästa och stöttar varandra. Du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Vi söker också dig som ser möjligheter i förändringar och som kan ställa om när situationen kräver det.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska
• ha goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Inriktning akutsjukvård och/eller erfarenhet av arbete i slutenvård är meriterande.
I den här rekryteringen ber vi dig att inte skicka in ett personligt brev. I stället får du besvara urvalsfrågor som hjälper oss att bedöma alla sökande på ett mer likvärdigt och rättvist sätt. Det gör vår rekryteringsprocess både enklare och mer transparent för dig som söker.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: enligt överenskommelse.
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/1682". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198)
Rektorsgatan 1 (visa karta
)
801 88 GÄVLE Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Specialmedicin Kontakt
Azra Kurtalic, Kommunal azra.kurtalic@regiongavleborg.se Jobbnummer
9958565