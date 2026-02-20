Undersköterska till Infektionsavdelning 3 i Malmö
2026-02-20
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du som undersköterska ha ett varierande och spännande arbete där du kan utvecklas i din yrkesroll? Då kan detta vara rätt avdelning för dig!
Verksamhetsområde infektionssjukdomar bedriver verksamhet i både Malmö och Lund. Verksamheten har två vårdavdelningar i Malmö och en vårdavdelning i Lund samt mottagning på båda orterna.
På Infektionsavdelning 3 i Malmö har vi 25 slutenvårdsplatser. Hos oss värdesätter vi en god vård- och arbetsmiljö med gott samarbete mellan alla parter på avdelningen såväl patient, anhörig som personal. Hos oss vårdar, utreder och behandlar vi patienter med många olika typer av infektionssjukdomar. Exempel på detta kan vara sepsis, pneumoni, endokardit och tuberkulos. Till avdelningen kommer även patienter som har vårdats på sjukhus utomlands och som behöver fortsatt inneliggande vård efter hemkomsten till Sverige. Merparten av patienterna som vårdas hos oss kommer in akut.
Vi söker nu undersköterska som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-02-20Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Infektionsavdelning 3 arbetar du i team tillsammans med bland annat sjuksköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare. Tillsammans med teamet ansvarar du för att patienten får den basala och specifika omvårdnad som krävs. Som undersköterska utför du även såromläggningar, kontroller av vitalparametrar, provtagning och assisterar vid olika undersökningar och provtagningar.
Vi erbjuder dig ett omväxlande och intressant arbete där du får utvecklas både i din yrkesroll och som person. Du får en introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter, så att du kommer in i arbetet på ett bra sätt.
Tjänsten innebär arbete både dag och natt.Kvalifikationer
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård enligt tidigare programstruktur eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Vi ser gärna att du har minst ett års erfarenhet inom yrket. Har du arbetat som undersköterska inom slutenvården ser vi det som meriterande.
Som person värdesätter och värnar du om ett gott samarbete och bemötande. Du visar god servicekänsla och omtanke och har vana att arbeta självständigt och ta initiativ. Därtill har du en förmåga att se hur arbetet ska organiseras för att slutresultatet ska bli bra. Du har en positiv inställning och ett flexibelt förhållningssätt där du har lätt för att anpassa dig efter ändrade omständigheter. Likaså ser du förbättringsmöjligheter i ditt dagliga arbete och har ett genuint intresse för utvecklingsarbete både för verksamheten och för dig som individ. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner.
När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
josefin.csaszar@skane.se
