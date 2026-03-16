Undersköterska till Hyllie Vårdcentral - vid behov-anställning
Malmö Medicare AB / Undersköterskejobb / Malmö
2026-03-16
Vi söker en erfaren undersköterska till Hyllie Vårdcentral!
Hos oss får du ett omväxlande arbete där du dagligen bidrar till en trygg, säker och professionell vård för våra patienter. Arbetsmiljön hos oss präglas av ett gott samarbete, engagemang och omtanke, vi hjälper varandra och välkomnar nya kollegor med glädje.
Hyllie Vårdcentral har cirka 10 000 listade patienter och omkring 30 anställda. Vi arbetar på uppdrag av Region Skåne och låter deras värderingar Välkomnande, Drivande, Omtanke och Respekt vägleda oss i det dagliga arbetet.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta i vår mottagning med varierande uppgifter såsom:
Assistera vid akuta och planerade patientbesök
Arbete på vårt laboratorium: provtagning, EKG, remisser och provsvar
Administrativa uppgifter såsom reception, posthantering och patientregistrering
Arbetstiderna varierar då vi har öppet både dag- och kvällstid.
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska med erfarenhet från primärvård
Är flexibel, engagerad och har en positiv inställning
Har erfarenhet av journalsystemet PMO
Tar initiativ, organiserar ditt arbete och anpassar dig efter verksamhetens behov
Trivs att arbeta både självständigt och i team
Har ett professionellt bemötande och skapar trygghet för våra patienter
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, särskilt din servicekänsla och förmåga att skapa förtroende.Övrig information
Tjänsten avser vid behov-anställning, där du kan arbeta dag- eller kvällspass utifrån verksamhetens behov. Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-15
E-post: jobb@hyllie-vardcentral.se Arbetsgivare Malmö Medicare AB
(org.nr 559217-1713), http://www.hyllie-vardcentral.se
Hyllie Stationstorg 21
)
215 32 MALMÖ Arbetsplats
