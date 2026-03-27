Undersköterska till Hogslätt äldreboende
2026-03-27
Undersköterska, till Fjällbacka service med placering på Hogslätts demensboende
Omsorgsförvaltningen söker undersköterska för arbete dag, kväll och helg.
Tjänsten är en vikariat med tillträde snarast och fram till 2026-08-31. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår omsorgsarbete utifrån individuella behov och hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion eller på delegation från arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete som är varierande men också krävande. Det ställer därför krav på god hälsa, initiativförmåga, flexibilitet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi tillämpar fast schemaläggning med tjänstgöring varannan helg. Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet med fördjupningskurser i "Vård och omsorg vid demenssjukdom" samt "Äldres hälsa och livskvalitet", eller utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du ska ha kunskap och erfarenhet av BPSD. Godkända betyg i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå. Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga, erfarenhet av vård- och omsorgsarbete, samt personlig lämplighet. Grundläggande datakunskap är meriterande dokumentation sker i verksamhetssystemet Treserva.
Krav på att du har skyddad yrkestitel som undersköterska eller omfattas av övergångs-bestämmelserna för att erbjudas tjänst.Övrig information
Individuell månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Tanums kommun eftersträvar en rökfri arbetsmiljö. Därför ser vi gärna att du är rökfri. Rekryteringen kommer att ske löpande under ansökningstiden. Du är välkommen med frågor till enhetschef Susanne Zetterman 0525-18601 eller arbetsledare Anna Björnsdotter, 0525-18439. Fackliga företrädare nås på telefon 010-4429431. Vi vill ha din skriftliga ansökan med meritförteckning och löneanspråk. Krav på uppvisande av utdrag ur misstanke- och belastningsregistret Äldre eller vuxna med funktionshinder innan anställning.
Välkommen med din ansökan!
För att bli aktuell för anställning hos oss krävs det att du vid intervjutillfället:
- Visar giltig ID-handling
- Vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
- Har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
- Vid behov uppvisar giltigt körkort
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
- Genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
- Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen vill vi att du söker tjänsten via denna annons. Vi tar inte emot ansökningar på annat sätt. Om du har skyddad identitet kontakta ansvarig rekryterare.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/69".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tanums kommun
(org.nr 212000-1348)
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Äldreomsorgen, Hogslätts äldreboende Kontakt
Anna Björnsdotter 0721455389
