Undersköterska till hemvård Nord 4
2026-04-29
Varje dag i hemvården är en chans att sprida glädje, trygghet och omtanke. Vill du vara med och göra skillnad i människors vardag? Då kan du vara den vi söker!
Om arbetsplatsen
Hemvård Nord 4 utgår från Hamilton House på Drottninggatan 136, centralt beläget vid Fria bad. Vi arbetar hos kunder i centrum, på Slottshöjden och i de norra delarna av Helsingborg. Här blir du en del av ett engagerat team som tillsammans skapar en bättre vardag för våra medborgare.
Vad vi erbjuder
Ett varierande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med goda möjligheter till utveckling. Vi är en rökfri och hälsomedveten arbetsplats och erbjuder friskvårdsbidrag på 3000 kr/år. Du har även möjlighet att själv påverka din sysselsättningsgrad.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med ett hälsofrämjande synsätt och ger individuellt anpassad omsorg i kundernas hem. Arbetet innefattar personlig omvårdnad, stöd vid måltider och social samvaro.
Som undersköterska arbetar du självständigt, men i nära samarbete med kollegor och andra professioner. Du utför även delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser, såsom medicinöverlämning, träningsinsatser och såromläggning.
Vi arbetar aktivt med fast omsorgskontakt och dokumentation är en naturlig del av det vardagliga arbetet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller kan intyga att du hade en tillsvidareanställning med befattningen undersköterska den 1 juli 2023 och vill bidra med din kompetens och ditt engagemang i ett meningsfullt arbete.
Du har grundläggande datorkunskaper och är van vid att dokumentera, samt känner dig trygg i att använda digitala verktyg i ditt dagliga arbete.
Det svenska språket behärskar du väl i både tal och skrift och är flexibel i ditt arbetssätt - att cykla i tjänsten ser du som en naturlig del av jobbet.
Har du tidigare erfarenhet inom yrket och kunskap i system som TES, LifeCare, Senior Alert eller BPSD-registret är det meriterande. Även vidareutbildning inom palliativ vård, kognitiv svikt eller psykiatri ses som ett extra plus, liksom B-körkort.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är en lösningsorienterad och ansvarstagande person som trivs med att planera och strukturera din arbetsdag. Du har lätt för att samarbeta samtidigt som du känner dig trygg i att arbeta självständigt och fatta egna beslut när situationen kräver det. Med ett positivt förhållningssätt, nyfikenhet och engagemang bidrar du till en trygg och kvalitativ omsorg både för våra kunder och dina kollegor.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Irma Beganovic, administratör, irma.beganovic@helsingborg.se
då rekryterande chef kommer att ha begränsad tillgänglighet under publiceringsperioden.
Arbetstider: Inom hemvården i Helsingborgs stad arbetar du på ett schema där arbetstiden huvudsakligen är förlagd antingen på dag- eller kvällstid. Nu söker vi medarbetare till både dag- och kvällstjänster där arbetstiderna för närvarande är 06:45-15:15 respektive 15:00-23:15.
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
