Undersköterska till hemvård Centrum 2
Helsingborgs kommun / Undersköterskejobb / Helsingborg Visa alla undersköterskejobb i Helsingborg
2026-06-08
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Är du en engagerad undersköterska? Tycker du dessutom om att arbeta kvällstid? Då är du den vi söker! Hos oss blir du del av ett team som tillsammans arbetar för att skapa värde och livskvalitet för våra medborgare. Vi ser fram emot din ansökan!
Om arbetsplatsen
Vi på Centrum 2 har vårt kontor centralt belagt på Malmögatan 25A och arbetar hos kunder boende på Eneborg och Olympia. Du utgår från enhetens lokal och förflyttar dig med bil eller cykel (om det inte är gångavstånd) mellan olika kunder och följer ett arbetskort.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta.Publiceringsdatum2026-06-08Dina arbetsuppgifter
Med ett hälsofrämjande synsätt ger du omsorg i form av att ge personligt stöd utifrån individuella behov och förutsättningar i kundernas hem som är utrustade med digitala lås. Som undersköterska arbetar du främst på egen hand och ger omsorg i form av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro med mera.
Du utför insatser som delegerats av sjuksköterska, fysioterapeut eller arbetsterapeut, såsom träningsinsatser, medicinöverlämning och såromläggning. Vi arbetar i team med de olika professionerna.
Vi arbetar med fast omsorgskontakt och i arbetsuppgifterna ingår även dokumentation.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller kan intyga att du hade en tillsvidareanställning med befattningen undersköterska den 1 juli 2023. Du har grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana. Du ska vara bekväm med att arbeta med olika digitala verktyg samt ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du vill och kan cykla i tjänsten.
Om du har erfarenhet av att arbeta som undersköterska samt är bekant med Appva, LifeCare, TES, Senior Alert, BPSD-registret och har arbetat med Stjärnmärkt är det ett stort plus.
Det är också meriterande om du har särskild utbildning inom palliativ vård, kognitiv svikt eller psykiatri. Även B-körkort är meriterande för tjänsten.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss
Som undersköterska i hemvården behöver du vara flexibel, kunna arbeta självständigt samt ha en god förmåga att samarbeta med kollegor för att lösa oförutsedda händelser som sker i det vardagliga arbetet. Som individ ser vi gärna att du är driven, brinner för äldreomsorg och vill vara med och utveckla verksamheten. Det är viktigt att du kan arbeta i ett högt tempo, då det periodvis sker mycket i verksamheten.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Vård- och omsorgsförvaltningen
På vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 4500 medarbetare - från undersköterskor, stödassistenter, sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://vardochomsorg.helsingborg.se/jobba-hos-oss/
Övrig information
Arbetstider: Inom hemvården i Helsingborgs stad arbetar du på ett schema där arbetstiden huvudsakligen är förlagd antingen på dag- eller kvällstid. Nu söker vi både dag och kvällstjänster där arbetstiderna för närvarande är 6:45-15:15 respektive 14:45-23:15.
Sista dag att ansöka är 2026-07-06
Helsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Innan en anställning på vård- och omsorgsförvaltningen begär vi att du visar upp ett giltigt utdrag i oöppnat kuvert från polisens belastningsregister. Du kan redan nu beställa ett belastningsregister för att påskynda rekryteringsprocessen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/Innan
anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Carl Westmans allé 5 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Enhetschef
Kristina Klemm kristina.klemm@helsingborg.se +4642103830 Jobbnummer
9951480