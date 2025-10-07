Undersköterska till hemtjänsten Torpavallsgatan Västra
Göteborgs kommun / Undersköterskejobb / Göteborg Visa alla undersköterskejobb i Göteborg
2025-10-07
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-10-07Arbetsuppgifter
Vill du ha ett arbete där du får göra konkret skillnad för människor varje dag? Vill du arbeta i en personlig och omväxlande miljö? Då kan detta vara något för dig. Vi har nu ett utökat behov och söker nu två undersköterskor på heltid till Torpavallsgatan Västra hemtjänst. Vi delar lokaler med fyra andra enheter.
För oss är det viktigt att man trivs på jobbet. Vi arbetar i team och har ett nära samarbete i gruppen samt med hemsjukvården. Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden där vi alltid sätter omsorgstagaren i centrum och tycker att det är viktigt att omsorgstagaren är delaktig i utformandet av sina insatser. I vår grupp får man möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll, ta ansvar och arbeta självständigt.
Arbete inom hemtjänsten innebär du utför vård- och omsorgsarbete hos personer i deras egen bostad. Du tar dig till individens hem till fots, på cykel eller med bil. Som undersköterska är det du som får deras vardag att fungera och bli meningsfull. I ditt arbete utgår du från det friska hos individen. All social dokumentation sker digitalt. Du som tidigare inte ha använt dig av de system som används inom Göteborgs stad får utbildning i dessa.Kvalifikationer
Krav
• Utbildad undersköterska
• Möjlighet att arbeta kvällar och helger
• B-körkort eller cykelvana
• Eftersom vi dokumenterar och kommunicerar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift
Meriterande
• Arbetslivserfarenhet inom hemtjänst
• Vidareutbildning med inriktning mot demens eller äldrepsykiatriDina personliga egenskaper
Som undersköterska i hemtjänsten är du trevlig och hjälpsam mot andra människor även i en stressig situation. I arbetet tar du ansvar för dina och gruppens arbetsuppgifter. Likaväl är du mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt.
Arbetsuppgifterna varierar, därför är det viktigt att du kan ändra hur du jobbar när saker förändras. I arbetet är du är positiv, hittar lösningar och vill hjälpa till. Du förstår vad de vi är till för behöver och ser till att de blir nöjda.
Välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheteroch kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C282526". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Viktor Fåglund viktor.faglund@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-365 70 64 Jobbnummer
9545398