Undersköterska till hemtjänsten Södra Biskopsgården
2026-03-06
Om jobbet
Vill du också känna dig uppskattad på jobbet? Hos oss blir du det!
Nu söker vi nya engagerade undersköterskor till vår hemtjänstgrupp.
Här arbetar vi dagtid och varannan helg, kvällsbesöken utförs av en annan enhet. Vi utgår från vår hemtjänstcentral på Vårväderstorget 5 i Södra Biskopsgården.
Att få någon att känna sig trygg hemma, det är kärnan i ditt uppdrag som undersköterska. I hemtjänsten arbetar du tillsammans med kollegorna i ditt omsorgsteam för att skapa kontinuitet, tillit och en omsorg som utgår från varje individs behov. Vi arbetar med fast omsorgskontakt. Du är ofta den person som möter dagen med omsorgstagaren, den som får vardagen att fungera och gör det möjligt att fortsätta leva livet hemma, på egna villkor.
Hos oss blir du en del av en framtidsbransch i stark utveckling. Vi vet att du gör skillnad varje dag, och vi vill att du ska känna samma trygghet som du ger andra:
• I vår senaste medarbetarundersökning lyfte många att deras närmaste chef skapar förutsättningar för att utvecklas och känna motivation i arbetet
• Vi har frigjort tid för det som betyder mest omsorgen. Städ, tvätt och inköp sköts i hög grad av andra aktörer men det kan förekomma i ditt uppdrag. Målet är att du ska kunna fokusera på att ge stöd och omtanke
• Du får ett starkt stöd runt dig: planerare, närstöd och omsorgshandledare som samarbetar tätt med dig.
Hos oss ger du och får oändligt mycket tillbaka i uppskattning, livserfarenhet och möten som stannar kvar. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel.
Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete krävs för att vara kontaktpersonal/fast omsorgskontakt som ingår i yrkesrollen.
Goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift behövs eftersom du informerar kollegor om viktiga händelser, har samtal med de äldre och du behöver dokumentera.
B-körkort och körvana är ett krav då vissa av våra schemarader kräver att man kör bil.
Meriterande för den här rollen:
- Du kan cykla och har cykelvana
- Erfarenhet av social dokumentation, genomförandeplaner och att vara kontaktpersonal/fast omsorgskontakt
Vem vi söker:
I hemtjänsten arbetar du nära både kollegor och omsorgstagare. Du är en lugn och trygg person som andra kan luta sig mot. Du samarbetar med respekt och omtanke, och bidrar till en arbetsmiljö där alla känner sig trygga. Du tar ansvar för dina uppgifter, följer lagar och rutiner och ser till att det du gör håller hög kvalitet. Ditt engagemang märks i detaljerna du vill att varje insats ska bli rätt utförd och göra skillnad i vardagen för den du hjälper.
När vardagen förändras, anpassar du dig snabbt och hittar lösningar där andra ser hinder. Du kan ta egna initiativ och agera självständigt när situationen kräver det, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra yrkesgrupper som sjuksköterskor, rehabpersonal och handläggare. Du kommunicerar tydligt, både muntligt och skriftligt, så att informationen når fram och arbetet runt omsorgstagaren fungerar smidigt.
Publiceringsdatum2026-03-06
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d.
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör i framtidens viktigaste bransch. Hos oss gör du skillnad i vardagen genom att skapa trygghet och glädje för Göteborgs äldre. Vi kombinerar modern teknik med det som aldrig kan automatiseras: värmen i ett äkta möte. Här får du både karriärmöjligheter och ett arbete som betyder något. Tillsammans skapar vi världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Välkommen. Ersättning
