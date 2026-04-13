Undersköterska till hemtjänsten på Blomsterfonden sökes!
2026-04-13
Blomsterfonden - för ett tryggare och rikare liv för äldre
Blomsterfonden är en ideell förening som arbetar för att äldre ska få ett tryggt hem, professionell vård och omsorg med en meningsfull vardag.
Vi driver fem seniorboenden med levande social gemenskap, egen hemtjänst och fyra äldreboenden där trygg omsorg står i fokus.
Vårt mål är att ge äldre människor ett rikare liv - fyllt av gemenskap, omtanke och livsglädje. Vårt arbete genomsyras av våra etiska värden: medmänsklighet, delaktighet, tydlighet och ärlighet.
Föreningen grundades 1921 av Alma Hedin. Under hennes ledarskap växte en särskild anda fram - Blomsterfondenandan - som än idag präglar vår verksamhet. Vi för vidare Almas gärning genom att värna om det som är kärnan i varje människoliv: att se individens kapacitet, vilja och känsloliv.
Blomsterfonden arbetar också aktivt för att stödja anhöriga. Vi arrangerar och deltar i olika forum för att sprida kunskap om äldres behov och livssituation.
Vill du vara med och göra skillnad? Bli en Blomsterfondare!
15 plats(er).
Undersköterskor till hemtjänst - dag, kväll och helg
Vi söker engagerade och ansvarstagande undersköterskor till vår hemtjänstverksamhet i norra Stockholm.
Hos oss arbetar du nära våra omsorgstagare och bidrar till att skapa trygghet, värdighet och god livskvalitet i deras vardag.
Arbetet inom hemtjänsten innebär att ge individuellt anpassad omsorg och service i omsorgstagarens hem. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad, stöd i vardagliga aktiviteter, socialt stöd samt serviceinsatser enligt biståndsbeslut.
Vår verksamhet bedrivs i flera områden vilket innebär att arbetet sker till fots, med cykel eller bil beroende på avstånd och planering i schemat.
Tjänsterna omfattar arbete dag, kväll och helg enligt schema. Möjlighet till heltidsschema måndag - fredag finns också.Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad och stöd i vardagen
Serviceinsatser såsom enklare hushållsuppgifter
Skapa trygghet, kontinuitet och ett respektfullt bemötande
Dokumentation enligt gällande lagstiftning och verksamhetens rutiner
Korrekt hantering av digitala system, inklusive kvittens- och besöksloggningar
Samarbete med kollegor, samordnare och andra professionerKvalifikationer
Utbildad undersköterska
Yrkesbevis från Socialstyrelsen krävs
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
B-körkort är ett krav
Erfarenhet från hemtjänst eller äldreomsorg är meriterande
Övriga krav
Utdrag ur belastningsregistret ska lämnas innan anställning påbörjas
Betyg från utbildning ska kunna uppvisas
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för kvalitet i omsorgen
Vi söker dig som
Har ett genuint intresse för människor och omsorg
Är ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad
Har god samarbetsförmåga
Förstår vikten av noggrann dokumentation, sekretess och korrekt registrering av utförda insatser
God omsorg hos oss innebär att varje omsorgstagare bemöts med respekt, integritet och individanpassat stöd, där kvalitet, kontinuitet och trygghet står i fokus.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och relevanta intyg. Urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen att bli en del av vårt team och bidra till en trygg och kvalitativ hemtjänst!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318682".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fören Blomsterfonden
Svalnäs Allé 4 A (visa karta
)
182 67 DJURSHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Blomsterfonden, Hemtjänst Danderyd Kontakt
Verksamhetschef, Hemtjänst Svalnäs
Julia Karlsson julia.karlsson@blomsterfonden.se 0855594657
9849397