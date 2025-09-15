Undersköterska till hemtjänsten Norslund
2025-09-15
Vill du ha ett meningsfullt arbete och jobba med ett härligt gäng som gillar att arbeta med människor? Då är du välkommen att söka till oss i hemtjänsten Norslund. Hos oss är alla välkomna!
Omsorgsförvaltningens arbete bygger på en gemensam värdegrund där trygghet är ett centralt begrepp i arbetet tillsammans med den enskilde kunden. I varje möte med den enskilde ska omsorgsförvaltningens verksamheter kännetecknas av ett bemötande som säkerställer respekt, integritet, självbestämmande, gott bemötande, kontinuitet och inflytande för den enskilde.
Vi är nu i behov av ytterligare en medarbetare och vi hoppas att just du söker tjänsten hos oss!

Dina arbetsuppgifter
Att jobba som undersköterska i hemtjänsten ger dig en konkret möjlighet att göra skillnad i någon annans liv. Som undersköterska hos oss kommer du att ge god vård och omsorg till våra kunder som bor i sitt eget hem utifrån de beviljade insatser som finns. Det innebär att vara behjälplig med den personliga omvårdnaden, måltidssituationen, ge olika serviceinsatser, främja sociala aktiviteter och skapa möjligheter till att bibehålla kundens egna resurser. I tjänsten ingår även administrativa uppgifter och dokumentation. Arbetet som undersköterska kan vara fysiskt och psykiskt påfrestande och tunga förflyttningar kan förekomma.
I Falun har äldreomsorgen ett mobilt arbetssätt och ligger långt framme när det gäller välfärdsteknik. Vi arbetar efter "Teknik där det är möjligt och personligt där det behövs". Det innebär att vi vill använda teknik för att bibehålla eller öka våra kunders trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet. Vi behöver dig som har ett intresse för teknik och vilja att även hjälpa våra brukare med den teknik de använder.Kvalifikationer
För rollen krävs:
• Vi söker I första hand dig som är utbildad undersköterska men du kan också vara intressant för oss om du har erfarenhet från arbete som vårdbiträde- Tidigare erfarenhet av att ha arbetat som undersköterska/vårdbiträde och väl förtrogen med arbetet, vi ser även att du har goda vitsord från vård- och omsorgsarbete- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift- Erfarenhet av att använda dator och mobil i arbetet
Vid påbörjad tjänst är medicin- och insulindelegation ett krav.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett stort intresse och engagemang för att arbeta med människor. Du behöver även vara lösningsfokuserad, flexibel och ha god samarbetsförmåga. I hemtjänsten används telefonen som ett arbetsverktyg, du taggar in och ut hos kund, du läser och dokumenterar i dator eller telefon. Det är därför bra om du har ett intresse av teknik eller känner att du är öppen för att lära dig. Du ska inte ha icke hanterbara allergier, då vi har kunder där det förekommer parfym, rökning och husdjur.
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga egenskaperna.
Meriterande kvalifikationer
• B-körkort- Erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst- Erfarenhet av arbete med demens, geriatrik och palliativ vård- Erfarenhet av arbete med delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Anställningsvillkor
Rekryteringen avser 1 tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Falu kommun tillämpar heltidsavtalet vilket innebär att heltid är en rättighet och deltid en möjlighet. Du måste kunna arbeta efter fastlagt schema där dag/kväll och helgtjänstgöring ingår. Falu Kommun har rökfri arbetstid.
Bifoga gärna utbildningsintyg i din ansökan då detta kommer efterfrågas om du blir aktuell förtjänsten. Alternativt lämnas intyg i samband med intervju.
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningsperioden.
För att få anställning måste du uppvisa utdrag ur belastningsregistret vilket kommer efterfrågas om anställning blir aktuell. Beställ gärna detta i samband med ansökan så att det finns tillgängligt ifall du blir aktuell för tjänsten. Du beställer utdraget direkt från polisens hemsida.
Från och med den 1 juli 2023 blev befattningen undersköterska en skyddad titel. För att få vara anställd som undersköterska krävs därför ett bevis från Socialstyrelsen. Du som jobbsökande behöver själv ansöka om beviset via Socialtjänstens e-tjänst. När du visar upp beviset om skyddad titel får du befattningen undersköterska, fram till dess anställs du som vårdbiträde. Du kan läsa mer om reglerna på Socialstyrelsens hemsida: Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se)Övrig information
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Vid problem med att genomföra din ansökan är du välkommen att kontakta rekryteringscenter@falun.se Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
