Undersköterska till hemtjänsten i Tärendö
Pajala kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Pajala Visa alla undersköterskejobb i Pajala
2026-01-23
Pajala kommun är den stora (till ytan) lilla kommunen belägen i norrskenet och midnattssolens land - Tornedalen, i östra Norrbotten. Dag och natt, året om, arbetar vi i samhällets tjänst på uppdrag av kommunmedborgarna. Med Pajala kommuns värdegrund "jag finns till för Pajalas medborgare"; "jag är professionell" och "jag möter alla människor med öppenhet och respekt" arbetar vi för att göra skillnad. Vill du också göra skillnad? Då ska du jobba med oss!Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Arbetet sker i ordinärt boende hos brukarna. Du kommer arbeta självständigt men i nära samarbete med kollegor samt i teamarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeut och biståndshandläggare. Vi arbetar utifrån IBIC, individens behov i centrum. Arbetet består i att stödja, handleda och ge omsorg och service till brukare med hemtjänst. På delegering av sjuksköterska utförs medicinska arbetsuppgifter. I arbetet ingår administrativa uppgifter så som dokumentation m.m.
Hemtjänsten i Tärendö ansvarar för alla brukare med trygghetslarm på vårt område och därav ingår också trygghetslarm och beredskap i arbetsuppgifterna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller har liknande utbildning. Meriterande är specialistkompetens inom äldreomsorg. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ett krav är att kunna avklara kunskapsprov för medicin- och insulindelegering.
Körkort B är ett krav.
Intervjuer sker löpande och anställning kan ske före sista ansökningsdag, sök därför redan idag.
ÖVRIGT
Vi tar endast emot digitala ansökningar.
Pajala kommun ingår i förvaltningsområdet för meänkieli och finska, därför är det meriterande om du har kunskap i något eller båda av dessa språk.
Vi jobbar aktivt för jämställdhet och mångfald på våra arbetsplatser. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Pajala kommun har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, annons- och rekryteringsföretag.
För mer information om oss och vår kommun besök https://www.pajala.se/invanare/bygga-bo-miljo/valkommen-hit/
Vi erbjuder även inflyttarservice för dig som är ny i Pajala Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C301634-2026-16". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pajala kommun
(org.nr 212000-2718) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Pajala kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef
Ann-Katrin Tervaniemi ann-katrin.tervaniemi@pajala.se 097812028 Jobbnummer
9701251