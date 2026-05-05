Undersköterska till hemtjänsten i Offerdal
2026-05-05
- Ett jobb med plats för mervärde!
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad på riktigt - varje dag?
Nu söker vi dig som är undersköterska och vill bli en del av hemtjänsten i Offerdal - en plats där närhet, gemenskap och omtanke står i centrum.
Välkommen till oss!
Det finns flera anledningar till varför du ska välja hemtjänsten i Offerdal som din nästa arbetsplats.
Hos oss i Offerdal får du arbeta mitt i storslagen natur, tillsammans med människor som vill göra skillnad, i ett tempo där ditt betydelsefulla arbete får ta plats!
Just nu gör Krokoms kommun en satsning i våra ytterområden, där Offerdal ingår. Vi erbjuder ett lönetillägg på 3000 kr i månaden, om du arbetar heltid, är legitimerad undersköterska och arbetar hos oss i Offerdal.
Inom hemtjänten i Offerdal arbetar du nära både kollegor och vårdtagare. Här finns en stark gemenskap i arbetsgruppen och ett lugnare tempo där du får möjlighet att verkligen möta varje vårdtagare. Hos oss blir du en viktig del av ett team som stöttar varandra och har nära samarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och biståndshandläggare.
Hemtjänsten är en del av Socialförvaltningen som består av 600 medarbetare där bredden på uppdraget är omfattande. Förvaltningen är indelad i fem verksamhetsområden och finns i hela kommunen. Här ansvaras för att ge vård och omsorg, stöd och service samt hälsa och sjukvård till kommunens medborgare som har behov av det, i alla skeden av livet.
En dag som undersköterska i hemtjänsten Offerdal
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med att ge trygg och individanpassad omsorg i människors egna hem. Du är en viktig del av deras vardag. Du utgår från våra lokaler i Ede, Offerdal.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av:
personlig omvårdnad och medicinska insatser
hjälp med hygien, måltider och vardagliga sysslor
social samvaro och utevistelse
dokumentation och samarbete i team
Hos oss är du inte bara personal - du är en gäst i någons hem. Vi arbetar alltid med respekt, tillit och ödmjukhet.
Din kompetens
Vi söker dig som:
är utbildad undersköterska (eller har likvärdig utbildning)
har B-körkort
kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift
har ett genuint intresse för att arbeta med äldre
är självständig, flexibel och ansvarstagande
har god samarbetsförmåga och ett varmt bemötande
Vi prioriterar sökande som har bevis om rätt att använda yrkestiteln undersköterska enligt Socialstyrelsen, eller dig som inväntar din yrkestitel.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, eller enligt överenskommelse.
Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstiden är förlagd till dag, kväll och helg.
Vi erbjuder dig:
3000 kr extra per månad vid heltid om du är legitimerad undersköterska
en trygg introduktion med erfaren kollega
kontinuerlig kompetensutveckling
fast omsorgskontakt för ökad kvalitet och kontinuitet
nära ledarskap och god arbetsmiljö
friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag samt förmånsportal
Intervjuer för denna tjänst kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med säljare.
Hälsning från din blivande chef
Välkommen till hemtjänsten i Offerdal!
Hos oss är ingen dag den andra lik, arbetet är varierat och meningsfullt. Vi är en liten arbetsgrupp med stor gemenskap som stöttar varandra och delar både skratt och ansvar.
Som din chef vill jag erbjuda ett nära ledarskap, skapa förutsättningar för att du ska kunna utföra ditt arbete på bästa sätt och samtidigt ha ett hållbart och givande arbetsliv. Jag gillar att utmana, engagera och lyssna - och jag vill att du som medarbetare ska känna att din röst betyder något.
Jag ser fram emot att få lära känna dig och läsa din ansökan!
Med vänliga hälsningar Daniëlle Halman, enhetschef
Fackliga representanter nås genom kommunens kundcenter, 0640-161 00
Välkommen med din ansökan!
Krokom, kommunen mitt i Jämtland
Krokoms kommuns gränser sträcker sig från Storsjöns stränder i söder, till de vidsträckta och vilda fjällen i norr och i öster tar det norrländska inlandets stora skogar vid. Här bor dryga 15 700 invånare, mitt i Jämtlands län, med närhet till goda kommunikationer till övriga Sverige. Här finns fantastiska möjligheter till ett rikt kultur- och friluftsliv. Hit flyttar människor och här vill man stanna, för här får själva livet ta plats.Kommunen ingår i samiskt förvaltningsområde, vilket gör att vi arbetar för att stärka det samiska språket, att synliggöra kulturen och ge samerna inflytande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Krokoms kommun
https://krokom.se/
Offerdalsvägen 8
)
835 80 KROKOM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
enhetschef hemtjänsten Offerdal
Daniëlle Halman danielle.halman@krokom.se 0640-163 15
