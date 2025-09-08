Undersköterska till Hemtjänsten i Lund
2025-09-08
Här kommer du att arbeta
Vem är du?
Beskrivning av tjänsten
Vi söker nu en engagerad och trygg undersköterska till vårt team i hemtjänsten i Lund.
Tjänsten är på 75% med arbete både dag-kväll samt varannan helg.
Meriterande
Vad får du av oss?
Påverkan. Vi jobbar ständigt för förbättring för att kunna erbjuda den mest högkvalitativa omsorgen och som medarbetare på Forenede Care får du dagligen möjlighet att påverka hur vi arbetar.
Personlig utveckling samt kompetensutveckling. Vi kompetensutvecklar oss för att tillsammans växa och nå företagets mål.
Trygghet och kollektivavtal. Du får en långsiktig och engagerad arbetsgivare som ser människor som sin viktigaste resurs.
Motion. Friskvårdsbidrag.
Om Forenede Care
Forenede Care är ett av Sveriges ledande vård- och omsorgsföretag med cirka 7500 medarbetare. Vi är företaget för dig som vill göra skillnad och samtidigt må bra, utvecklas och ha kul på jobbet.
Vi har funnits i Sverige sedan 1998 och vet att du som medarbetare är vår viktigaste resurs. Ett fint kvitto på detta är att vi utsetts till ett Karriärföretag både 2024 och 2025 och listas som en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare.
Vår värdegrund med värdeorden ansvar, engagemang och omtanke är en naturlig del av vårt arbete. Vi arbetar för att alla människor ska få leva livet, hela livet och driver förutom äldreboenden verksamheter inom ASiH, palliativ vård, personlig assistans, LSS och hemsjukvård.
Vill du vara med och forma framtidens vård och omsorg och ingå i ett sammanhang som gör skillnad för människor, samhälle och vår framtid? Då kan Forenede Care vara rätt arbetsgivare för dig!
Vi söker dig som vill göra skillnad i människor vardag!
Arbetsuppgifter som undersköterska hos oss arbetar du nära brukarna och bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet i vardagen.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat.
Omvårdnad och stöd i det dagliga livet.
Hälso-och sjukvårdsuppgifter enligt delegation.
Dokumentation i journalsystemet.
Samarbete med kollegier, anhöriga, och andra yrkesprofessioner.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska
Har giltigt körkort(B)
Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.
Är ansvarstagande, flexibel, och har ett genuint intresse för människor.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra och arbetar med fokus på kvalitet och bemötande.
Vi erbjuder en varierande arbetsmiljö där varje dag är meningsfull.
Anställningsform.
Tillsvidareanställning på 75% med arbete dag/kväll och varannan helg.
Provanställning kommer att tillämpas.
Tillträde.
Enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan redan idag.
Sista ansökningsdag
2025-09-30
Gruppledare: Catharina Olsson
Mail: Catols@forenedecare.se
Du är efterlängtad - välkommen till oss! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forenede Care AB
(org.nr 556535-5400), https://www.forenedecare.se Arbetsplats
Forenede Care Jobbnummer
9497383