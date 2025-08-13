Undersköterska till hemtjänsten i Löttorp - vikariat
2025-08-13
Vi söker undersköterska/vårdbiträde till hemtjänsten i Löttorp. I första hand söker vi dig som är undersköterska men även du som inte har utbildningen är välkommen med din ansökan.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi dig ett roligt och utvecklande arbete, trevliga och kompetenta kollegor, en aktiv personalförening.
Socialförvaltningen ansvarar för kommunens sociala omsorg innefattande
• äldreomsorg
• kommunens hälso- och sjukvård
• individ- och familjeomsorg
• omsorg om funktionsnedsatta
• administrativ enhet
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan redan i dag då vi intervjuar löpande
Vård och omsorg i det ordinära eller särskilda boendet. Du arbetar nära omsorgstagare i dennes hem och i team med kollegor, hemsjukvård, kommun rehab, biståndshandläggare och enhetschef.
Vi arbetar på beställning av biståndshandläggaren och utför de insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Vi arbetar utifrån värdegrund och värdighetsgarantier. Att du har ett gott bemötande och förhållningssätt är en viktig förutsättning. Vi arbetar fortlöpande med kvalitetsarbete.
Du skall kunna ta emot och genomföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller vårdbiträde med B-körkort. Utbildning och erfarenhet är meriterande. Vi ser gärna att du har vana att arbeta med äldre människor och ditt bemötande ska vara professionellt. Du ska ha ett intresse att jobba i en äldreomsorg som utgår från individen i ett helhetsperspektiv, individens behov och önskemål styr ditt sätt att arbeta. Du har lätt för att arbeta såväl självständigt som i teamet. Din inställning är positiv och du ser som ditt självklara ansvar att bidra till ett positivt arbetsklimat.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet där bemötande, samarbetsförmåga och engagemang ingår. Du har ett öppet förhållningssätt, genom det kan du både förmedla och ta emot ny kunskap inom arbetsområdet.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt personuppgiftslagen.
OBS: Skicka INTE din ansökan via E-post eller brev.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
