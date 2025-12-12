Undersköterska till hemtjänsten Gårdavägen södra
2025-12-12
Dina arbetsuppgifter
Är det du som gör det möjligt att bo kvar hemma? Nu söker vi undersköterskor till Gårdavägen södra hemtjänst.
Vi utgår från våra lokaler på Skånegatan 11 som vi delar med ytterligare en hemtjänstenhet.
Arbetet inom äldreomsorgen ger dig möjlighet att bidra till livsglädje och välmående. Målet är att omsorgstagarna ska få meningsfulla dagar, där du ger en god omvårdnad och social omsorg. Du får möjlighet att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du gör skillnad för dom vi är till för. Vår verksamhet är i gång varje dag, det innebär att arbetstiden är dag, kväll och helg.
Arbete inom hemtjänsten innebär att du stödjer och hjälper omsorgstagaren i dennes eget hem utifrån beviljade insatser. Du tar dig till individens hem till fots eller med cykel. I ditt arbete ingår praktisk hjälp med personlig hygien och omsorg, stöd vid måltider, aktiviteter, tvätt, städning med mera. Du utför även hälso- och sjukvårdsuppgifter efter instruktion och delegering från sjuksköterska. I arbetet ingår det även att vara fast omsorgskontakt. All dokumentation görs digitalt.
Som undersköterska i hemtjänsten får du ett varierande arbete där du bidrar till ett värdigt och meningsfullt liv. KvalifikationerKvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
• Goda kunskaper i svenska språket i båda tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet från vård- och omsorgsarbete
• Erfarenhet av att jobba med personer med psykisk ohälsa
• B-körkort
• Kan cykla och kan tänka dig att använda cykel i arbetet
Som undersköterska i hemtjänsten visar du respekt och hänsyn för de du möter i din yrkesroll. Omsorgstagarens behov är utgångspunkt för ditt agerande. Din kommunikation är en viktig del av ditt arbete eftersom du informerar kollegor om viktiga händelser, du har samtal med omsorgstagarna samt att du behöver dokumentera.
Arbete i hemtjänsten består till stor del av självständigt arbete och eget ansvar men du arbetar även gemensamt med dina kollegor med omsorgstagarens bästa i fokus. Arbetsuppgifterna varierar utifrån omsorgstagarens behov och därför är det viktigt att du kan anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar.
Välkommen med din ansökan! Övrig information
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du har skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk:https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.Om företaget
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning
