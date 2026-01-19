Undersköterska till hemtjänsten Borensberg
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Inom äldreomsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för de som behöver stöd. Vi ser fram emot att du vill arbeta hos oss och göra vardagen bättre för de personer vi stödjer och ger service!
Inom äldreomsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för de som behöver stöd. Vi ser fram emot att du vill arbeta hos oss och göra vardagen bättre för de personer vi stödjer och ger service!

Arbetsuppgifter
Som anställd på hemtjänsten i Borensberg arbetar du med att ge våra äldre en god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål. Arbetet utförs utifrån beviljade insatser i den äldres egna hem.
Arbetsuppgifterna kan variera mellan serviceinsatser som städ och tvätt, omvårdnad med personlig hygien, vardagliga rutiner som på- och avklädning men också ledsagning där du följer med den äldre på ett bokat möte eller aktivitet.
Arbetet är till stor grad självständigt, men du arbetar i nära samarbete med såväl kollegor som ansvarig sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut. Vi utvecklar tillsammans verksamheten genom våra olika kompetenser och vi vill att du är med och bidrar till ett gott resultat och bästa möjliga vardag för våra kunder.
Som anställd finns möjlighet till delegering där du på uppdrag från legitimerad personal utför ordinerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
I arbetet ingår även administrativa arbetsuppgifter, där du använder såväl dator som telefon som arbetsverktyg. Som anställd undersköterska ingår även uppdraget fast omsorgskontakt där du ansvarar för upprättande av genomförandeplan för dina kontaktpersoner.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller dig med flerårig erfarenhet som vårdbiträde inom området äldre. För dig som saknar undersköterskeutbildning finns möjlighet till lärlingstjänst där du kombinerar studier till undersköterska med arbete i hemtjänsten.
I vår verksamhet utförs arbetet i enighet med vår värdegrund där individens behov är i centrum. För oss är det viktigt att våra äldre är delaktiga i sin omsorg och att arbetet utförs med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Som person är du stabil och trygg i dig själv. Du hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du är en lagspelare och sätter laget före jaget.
Du är bekväm med att använda dator om ett stöd i arbetet och anpassar dig utan svårighet till nya digitala verktyg. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då rollen innebär dokumentation.
Då vi ombesörjer vård- och omsorg i ett stort geografiskt område är körkort B för minst automatbil ett krav.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
Motala kommun, Enhet Hemtjänst Borensberg Öst Kontakt
Enhetschef
Angelica Praetorius Holmgren Angelica.Praetorius.Holmgren@motala.se 0141-225838 Jobbnummer
9690333