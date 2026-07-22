Undersköterska till hemtjänsten
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2026-07-22
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Nu söker vi två nya kollegor till Hemtjänstgrupp centrum som utgår från Tullbackagårdens lokaler i centrala Nora. Hos oss blir du en del av en arbetsgrupp med 30 kompetenta medarbetare. Vi arbetar i ett nära tvärprofessionellt samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och övriga professioner. det ger dig ett gott stöd i det dagliga arbetet och skapar förutsättningar för en trygg och personcentrerad vård och omsorg
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-22Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i människors vardag? Hos oss får du ett meningsfullt arbete där du varje dag bidrar till att våra omsorgstagare känner sig trygga och kan leva ett självständigt liv i sitt eget hem. Vi värdesätter ett professionellt bemötande, god samarbetsförmåga och ett genuint intresse för att ge omsorg av hög kvalitet. Du kommer bistå brukaren i aktiviteter, upprätta genomförandeplaner och uppföljningar, vara omsorgskontakt, rapportera och dokumentera i våra stödsystem, utföra delegerade HSL-insatser, vara delaktig på teamträffar och APT, upprätta goda kontakter med anhöriga och andra viktiga personer för den enskilde.
Arbetstiden är förlagt till dagar och kvällar såväl vardag som helg.
Välkommen med din ansökan- vi ser fram emot att lära känna dig och kanske välkomna dig till vårt team!Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av att arbeta inom äldreomsorg.
Du är professionell i mötet med mottagare av hemtjänst och dennes anhöriga.
Vidare behöver du ha viss datorvana och vana av skriftlig dokumentation då det förekommer i uppdraget. Du behöver även ha goda kunskaper i det svenska språket, både skriftligt och muntligt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Fr.om 1/7-23 så är titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. För att anställas med titel undersköterska så du behöver uppvisa intyg ifrån Socialstyrelsen. Alternativt ett intyg från tidigare arbetsgivare som stärker att du har haft en tillsvidareanställning som undersköterska den 1/7-23 då bestämmelserna trädde i kraft.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Bakgrundskontroller kommer att genomföras.
Nora kommun är beläget i den norra delen av Örebro län mellan Bergslagens sjöar och skogar. Kommunen har ett fantastiskt kulturarv och ett rikt föreningsliv. Nora är en entreprenörskommun där små lokala företag lever sida vid sida med stora internationella bolag. Till antalet är vi cirka 10 700 invånare och förväntas öka stadigt under kommande år. Dessa förutsättningar och närheten till det expansiva Örebro har gjort att allt fler vill bo och etablera sig i Nora kommun. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336503". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nora Kommun
(org.nr 212000-2007)
Prästgatan 15 (visa karta
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713 80 NORA Arbetsplats
Nora kommun, Socialförvaltning Kontakt
Enhetschef
Lise-lott Moro lise-lott.moro@nora.se 0587-81197 Jobbnummer
10009267