Undersköterska till hemtjänsten
2025-09-17
Enköpings kommun är arbetsplatsen för dig som vill vara med och skapa det långsiktigt goda samhället. Här får du möjlighet till personlig utveckling samtidigt som du får chansen att göra verklig skillnad för alla som lever och verkar i Enköping. Vi förutsätter att du är kompetent, vetgirig och redo att axla ett stort ansvar. Vilka goda idéer vill du vara med och förverkliga?
Vill du veta mer om Enköpings kommun som arbetsgivare? Titta in på vår jobb- och karriärwebb: https://enkoping.se/jobb
Välkommen till Vård- och omsorgsförvaltningen i Enköping! Hos oss gör du skillnad varje dag genom att arbeta nära människor och skapa en trygg och meningsfull vardag för Enköpingsborna. Tillsammans skapar vi en trygg och kvalitativ vård och omsorg för våra invånare.Publiceringsdatum2025-09-17Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad för människor med hemtjänst? Vi söker just nu personal till Älvdansen på Enköpings kommunala hemtjänst!
Hemtjänst är en lagstyrd verksamhet som möjliggör för människor att bo kvar hemma så länge som möjligt och med hjälp av våra insatser leva ett självständigt liv. Vi arbetar med stöd till främst äldre personer i deras hem och med utgångspunkt i myndighetsbeslut. Flera kunder har även hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi har ett starkt kundperspektiv i allt vi gör och som medarbetare hos oss behöver du förstå vem vi ytterst är till för.
Arbetsuppgifterna inom hemtjänsten är varierande och utgår alltid från kundens behov. Du arbetar i huvudsak med god omvårdnad och service i kundens hem, men även med social samvaro och fritidsaktiviteter samt vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter. I arbetet ingår även dokumentation och planering. Du deltar i kvalitets- och utvecklingsarbetet i din arbetsgrupp och är den som lyssnar, förstår och skapar trygghet för våra kunder. Samverkan med olika aktörer runt kunden, som t ex sjuksköterska, anhöriga, rehabpersonal och biståndshandläggare, är en central del av uppdraget. Du arbetar dag, kväll och helg, oftast själv och ibland tillsammans med en kollega.
Enköpings kommunala hemtjänst är indelat i tio områden. Grupper utgår från centrala Enköping samt landsbygden. Älvdansen arbetar med kunder i och runt Romberga. Vi har ansvar för hemtjänst alla dygnets timmar och inom enheten finns även en nattpatrull samt en grupp som arbetar enbart med trygghetslarm.Kvalifikationer
Det är ett krav att du är utbildad undersköterska
Det är ett krav att du behärskar svenska i tal och skrift.
Det är ett krav att du kan cykla.
Meriterade är att du har arbetat med hemtjänst tidigare eller har erfarenhet av liknande uppdrag.
Meriterande är att du har B-körkort.
ÖVRIGT
Provanställning kan komma att tillämpas.
Varmt välkommen med din ansökan! För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt via länken för ansökan.
Det är av yttersta vikt att kunder och klienter inom Vård och omsorgsförvaltningens verksamheter kan känna trygghet i den omsorg som kommunen har ansvar för. Därför måste du visa upp ett utdrag från belastningsregistret innan erbjudande om anställning. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du går vidare i rekryteringsprocessen. Utdraget får inte vara äldre än ett år och kuvertet ska vara oöppnat.
Du beställer själv ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Om du ska arbeta med barn med funktionsnedsättning inom LSS ska du beställa det här utdraget:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi använder verksamhetssystemet Life Care. Av säkerhetsskäl kräver Life Care att alla som använder systemet loggar in med e-legitimationen Freja eID+. För att du som anställd ska kunna använda systemet behöver du skaffa Freja eID+. Du får mer information vid en eventuell intervju.
Dina ansökningshandlingar omfattas av offentlighetsprincipen och kan därför komma att lämnas ut som allmän handling efter en sekretessprövning. Vill du veta mer om hur Enköpings kommun generellt sett hanterar personuppgifter så finns mer information på vår hemsida.
För dig som har skyddad identitet så finns information om hur du söker tjänsten här:https://enkoping.se/underwebbar/jobb-och-karriar-i-enkoping/jobba-hos-oss/var-rekryteringsprocess.html
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C278669". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Enköpings kommun
(org.nr 212000-0282) Arbetsplats
Enköpings kommun Vård och omsorg Kontakt
Enhetschef
Anna Hedin Olsson anna.hedin.olsson@enkoping.se Jobbnummer
9514379