Undersköterska till hemtjänsten
Habo kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Habo
2025-08-28
eller i hela Sverige
Habo kommun är en arbetsplats med helhetssyn på invånaren. Inom vård och omsorg är vårt fokus att stärka invånarens självständighet.
Du kommer utgå från Kärrsgården i Habo.
Vi vill att du ska trivas och må bra hos oss, därför erbjuder vi friskvårdsbidrag upp till 2 000 kronor varje år.
• Utföra och dokumentera utförande av beviljat bistånd enligt SoL.
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
• Utföra uppdrag som omsorgskontakt för brukare.Kvalifikationer
Hemtjänsten i Habo kommun är i ett förändringsarbete som syftar till förstärkt medarbetaransvar samt ökad medarbetarpåverkan. Vill du vara med på vår resa och påverka framtiden som undersköterska inom hemtjänst.
Vi söker dig som ;
Har som målsättning att brukaren ska träffa så få personal som möjligt.
Tillsammans med kollegor tar ansvar för att fördela arbetspassen, dag, kväll och helg.
Vill vara delaktig i den dagliga planeringen av arbetet.
Självständigt utföra omsorg och hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Behärskar svenska språket i tal och skrift
Har körkort för bil.
Kan cykla.
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Förbered dig genom att ha ditt CV klart som du ska bifoga till ansökan. Du har också möjlighet att bifoga personligt brev och andra dokument.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, HR-enheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
Inför rekryteringsarbetet har Habo kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025-422". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Habo kommun
(org.nr 212000-1611) Arbetsplats
Habo kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Enhetschef hemtjänst
Nina Karlsson nina.karlsson@habokommun.se 036-442 83 20 Jobbnummer
9480803