Undersköterska till hemtjänsten - Ordbo i Långshyttan

Hedemora kommun / Undersköterskejobb / Hedemora
2026-03-10


Visa alla undersköterskejobb i Hedemora, Säter, Avesta, Norberg, Fagersta eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hedemora kommun i Hedemora, Borlänge eller i hela Sverige

Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag? Som undersköterska hos oss får du ett flexibelt och varierat arbete där ingen dag är den andra lik. Arbetstider och arbetsplatser kan variera, vilket ger dig möjlighet att utvecklas och få bred erfarenhet inom äldreomsorgen.

Hos oss arbetar du i en verksamhet som sätter invånarnas behov i centrum och där vi tillsammans skapar trygghet, delaktighet och livskvalitet för de äldre i Hedemora kommun. Vi erbjuder friskvårdsbidrag, möjlighet till semesterväxling och flera andra förmåner som du kan läsa mer om på vår webbplats: https://hedemora.se/kommun-och-demokrati/sa-fungerar-kommunen/arbeta-hos-oss/personalformaner/

Publiceringsdatum
2026-03-10

Arbetsuppgifter
Som undersköterska har du en central roll i att ge god omvårdnad och social omsorg till våra äldre. Du bidrar till att deras vardag blir tryggare, enklare och mer meningsfull. I uppdraget ingår bland annat:

* Personlig omvårdnad, exempelvis dusch, toalettbesök och stöd i vardagliga rutiner
* Matlagning, inköp, städning och tvätt
* Att främja en aktiv och social tillvaro för de äldre
* Dokumentation i vårt verksamhetssystem
* Kontakt med anhöriga och andra samarbetspartners

Arbetet utförs både med bil och cykel, beroende på uppdrag och område.

Kvalifikationer
Vi söker dig som:

* Är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
* Har Bkörkort
* Har medicin- och insulindelegering
* Har god datavana och kan dokumentera enligt gällande rutiner
* Har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
* Har förmåga att behålla lugnet och agera professionellt i stressiga situationer

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Du behöver visa ett utdrag ur belastningsregister.

ÖVRIGT
Som medarbetare inom Hedemora kommun är det viktigt att du delar den gemensamma värdegrunden KRAM som står för Kundfokus, Respekt, Ansvar och Mod.

Vi eftersträvar mångfald på vår arbetsplats.

Vi har gjort vårt mediaval och undanber oss all kontakt från annonsförsäljare samt rekryteringsbolag.

Välkommen med din ansökan!

Om du behöver hjälp med hur du ansöker - kontakta supporten på 0771-10 10 29.

Ersättning
Månadslön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "OF 20/26".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hedemora kommun (org.nr 212000-2254), https://hedemora.se/

Kontakt
Enhetschef
Nesime Allak
0225-34000

Jobbnummer
9788080

Prenumerera på jobb från Hedemora kommun

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hedemora kommun: