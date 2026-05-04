Undersköterska till hemtjänsten - Åkersberga
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag som erbjuder hemtjänst, boendestöd och hemservice. Vår vision är att skapa trygghet och självständighet för våra kunder, med omsorg från hjärtat. Hos oss får du arbeta i ett engagerat team med nära stöd, kollektivavtal, friskvårdsbidrag och moderna arbetsverktyg.
Vi söker nu en undersköterska till vårt dagsteam i Åkersberga. Här får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, varje dag.
Tjänstgöring och anställningsvillkor
Tjänstgöring: måndag-fredag samt varannan helg Arbetstider: 07.00-15.30 Anställningsform: tillsvidareanställning med sex månaders provanställning Startdatum: enligt överenskommelse Arbetsplats: du utgår från vårt kontor i Åkersberga och arbetar inom Österåkers kommun.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Som undersköterska arbetar du i kundernas hem med varierande insatser utifrån individuella behov:
Personlig omvårdnad - stöd vid hygien, på- och avklädning samt förflyttningar
Socialt stöd & samtal - skapa trygghet genom närvaro och gott bemötande
Stöd i vardagen - hjälp vid måltider och enklare hushållssysslor
Tillsyn & trygghet - uppmärksamma behov och bidra till säker omsorg
Dokumentation - dokumentera enligt genomförandeplan
Trygghetslarm - snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Österåkers kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00-22.30. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.
Vem är du?
Vi söker dig som är engagerad och vill bidra till en trygg och professionell hemtjänst:
Undersköterskeutbildning (KRAV) - du har en godkänd utbildning, gärna med erfarenhet
God svenska i tal och skrift - du kan kommunicera tydligt och dokumentera korrekt
B-körkort - du är en trygg och van bilförare
Cykelvana - du känner dig bekväm med att ta dig mellan kunder
Empatisk & lyhörd - du möter människor med respekt och förståelse
Flexibel & lösningsorienterad - du anpassar dig och hittar lösningar i vardagen
Digitalt van - du använder mobil och system i ditt dagliga arbete
Vi tar ej emot ansökningar via mejl.
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aleo Care AB
(org.nr 556943-3187), https://aleocare-1650395460.teamtailor.com
Smedbyvägen 2 (visa karta
)
184 32 ÅKERSBERGA Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802
