Undersköterska till hemtjänst Trandared
2025-08-26
Nu söker vi dig som är utbildad undersköterska eller vårdbiträde och som vill arbeta hos oss inom Trandareds hemtjänst.
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.
Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.
Vi som jobbar inom hemtjänst Trandared är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.
Hemtjänst Trandared utgår från rymliga och trevliga lokaler på Trandaredsgatan 200.
Arbetet sker inom områdena Trandared och Hulta, där vi i huvudsak tar oss fram med bil, gång och cykel.
Vi är medvetna om hur viktig trivseln är för en bra arbetsprestation, därför arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att påverka utvecklingen av vår arbetsplats och främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas.
På Trandareds hemtjänst har bemötande en självklar grund i vårt arbete - vi möter varje individ med respekt, lyhördhet och omtanke, oavsett situation.
Undersköterska till hemtjänst TrandaredPubliceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.
Som undersköterska inom hemtjänst Trandared arbetar du nära människor som är i behov av vård och omsorg i deras egna hem. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro och promenader. Du kommer även utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.
Hos oss är det servicebiträde som i huvudsak ansvarar för att utföra serviceinsatser som exempelvis städ och tvätt så du kan ägna dig åt att arbeta med att ge en god omvårdnad och skapa fina relationer.
Som undersköterska i hemtjänsten kommer du även att vara fast omsorgskontakt. Det innebär att du arbetar aktivt för att skapa trygga relationer som grundar sig på tillit och individanpassade samordnade hemtjänstinsatser. Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Välkommen med din ansökan! Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med intresse av att arbeta med människor. För att lyckas i rollen är du ansvarstagande och engagerad med förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Genom lyhördhet för den enskildes behov och ett gott bemötande skapar du en god och säker vård och omsorg. Du har förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare, anhöriga och kollegor.
Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska samt att du kan cykla. Våra verksamhets- och dokumentationssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag, därför behöver du ha grundläggande digital kompetens.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är krav. Om du dessutom talar finska är det mycket meriterande.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Yrkesbeviset behöver du visa upp inför en ev. anställning. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vårdbiträdesutbildning blir du anställd som vårdbiträde.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Vi avser främst att anställa tillsvidare men en tidsbegränsad anställning i form av Vikariat eller Särskild Visstidsanställningen kan också bli aktuellt. Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2025:074". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Marie Lindstrand 033-355402 Jobbnummer
9476593