Undersköterska till hemtjänst Norrmalm
Borås kommun / Undersköterskejobb / Borås Visa alla undersköterskejobb i Borås
2025-12-30
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Borås kommun i Borås
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och som vill arbeta hos oss inom hemtjänst Norrmalm!
Vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad arbetar mot målet att både yngre och äldre invånare som är i behov av vård, omsorg och service, likväl som hälso- och sjukvård samt förebyggande hälsoarbete, ska ha ett gott liv var dag.
Förvaltningen består av ca 2 500 medarbetare varav ca 700 arbetar inom den kommunala hemtjänsten.
Vi som jobbar inom hemtjänst Norrmalm är ett härligt gäng bestående av undersköterskor, vårdbiträden, servicebiträden, chefer, samordnare och hemtjänstkoordinatorer. Hos oss arbetar män och kvinnor med olika bakgrund, vilket berikar vår verksamhet och breddar vår kompetens.
En god arbetsmiljö är viktig för oss och i hemtjänst Norrmalm arbetar chefer och medarbetare tillsammans för att främja ett gott arbetsklimat där alla kan trivas.
Inom hemtjänsten är det systematiska kvalitetsarbetet en viktig byggsten och vi strävar efter att erbjuda alla brukare omvårdnad- och serviceinsatser av god kvalité.
Kuriosa för Hemtjänst Norrmalm är att vi ofta får höra vilket gott bemötande vi har.
Undersköterska till hemtjänst NorrmalmPubliceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Att arbeta inom hemtjänsten är att göra något viktigt på riktigt. Ett arbete som är meningsfullt och roligt, där du gör skillnad varje dag! Därför är viktigt för oss att du har ett stort intresse av att arbeta med människor.
Vi erbjuder ett varierande arbete med fokus på dagliga omvårdnadsinsatser. Du utför arbetsuppgifter kring den personliga omsorgen, omvårdnaden och dokumentationen samt delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter.
Som undersköterska i hemtjänsten kommer du även att vara fast omsorgskontakt. Det innebär att du arbetar aktivt för att skapa trygga relationer som grundar sig på tillit och individanpassade samordnade hemtjänstinsatser.
Arbetet är omväxlande och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.
Inom Norrmalms hemtjänst har vi anställda servicebiträden som ansvarar för att utföra serviceinsatser som tvätt och städ vilket gör att du som undersköterska i huvudsak kan ägna dig åt att arbeta med att ge god omvårdnad och skapa fina relationer.
Arbetstiden är förlagd till vardagar, kvällar och helger, inkl. storhelger.
Övrig information
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd inom Borås stad personalförmåner i form av friskvårdsbidrag, fria bad i kommunens simhallar, förmånscykel och en mängd aktiviteter som personalföreningen MerKraft anordnar.
Välkommen med din ansökan!Kvalifikationer
Du är utbildad undersköterska med intresse av att arbeta med människor. För att lyckas i rollen är du ansvarstagande och engagerad med förmåga att sätta dig in i andra människors situation. Du har förmåga att samarbeta, skapa och bibehålla goda relationer med så väl brukare, anhöriga och kollegor.
Arbetet kräver att du kan tala och skriva på svenska. Våra verksamhets- och dokumentationssystem är en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag, därför behöver du ha grundläggande digital kompetens.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
B-körkort är meriterande.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett yrkesbevis från Socialstyrelsen för att få ha titeln undersköterska. Yrkesbeviset behöver du visa upp inför en ev. anställning. Du ansöker om beviset på Socialstyrelsens hemsida. Om du har vårdbiträdesutbildning istället blir du anställd som vårdbiträde.
Vi avser främst att anställa tillsvidare men en tidsbegränsad anställning i form av Vikariat eller Särskild Visstidsanställningen kan också bli aktuellt.
Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök jobbet" nedan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2025:172". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Jehona Ibrahimi 033-353432 Jobbnummer
9666214