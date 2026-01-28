Undersköterska till Hemtjänst Norr
2026-01-28
, Växjö
, Hylte
, Uppvidinge
, Ljungby
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Undersköterska till Hemtjänsten - Gör skillnad varje dag!
Vi söker dig som vill arbeta som undersköterska inom Hemtjänst Norr och bidra till att våra omsorgstagare får en trygg vardag i sitt hem. Du blir en del av vårt team som arbetar med personcentrerad omsorg och du värnar om kvalitet och bemötande. Vi arbetar enligt Individens Behov I Centrum (IBIC) och använder digitala lösningar och system i vårt arbete, vilket är en förutsättning för att ge våra omsorgstagare en god och individanpassad omsorg.
Arbetsuppgifterna består bland annat av att:
* Ge stöd och hjälp i vardagen, såsom personlig omvårdnad, måltider och social samvaro.
* Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
* Dokumentera enligt gällande rutiner.
* Samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner för bästa möjliga omsorg.
Hemtjänst Norr utgår från Furuliden och arbetet sker hos omsorgstagare som bor i Moheda med omnejd. Vår verksamhet bedrivs årets alla dagar och timmar. I hemtjänsten arbetar du dag, kväll och helg enligt schema utifrån årsarbetstidsavtal.Kvalifikationer
Du är undersköterska och har godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning. Tidigare erfarenhet av motsvarande arbete är meriterande.
Du är ansvarstagande, empatisk och har ett genuint intresse för människor. Det kännetecknas av att du är trygg i din yrkesroll och bemöter såväl kollegor som omsorgstagare på ett respektfullt sätt och är lyhörd för individers olika behov. Som person är du lösningsfokuserad och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans.
Krav är B-körkort, du behöver även kunna cykla då vi har cykelrundor. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska, både i skrift och tal.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För att bli aktuell för tjänsten begär vi ett utdrag ur belastningsregistret vid anställning.
ÖVRIGT
Vi undanber oss samtliga annonsförsäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C302349/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alvesta kommun
(org.nr 212000-0639) Arbetsplats
Alvesta kommun, Omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Moheda
Per Holmquist per.holmquist@alvesta.se 0472-153 55 Jobbnummer
9708423