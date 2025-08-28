Undersköterska till hemtjänst Majorna, Linné, Centrum
2025-08-28
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Publiceringsdatum2025-08-28Arbetsuppgifter
Vill du göra skillnad i människors vardag? Välkommen till oss!
Verksamhetsområde centrum 2 består av 4 hemtjänstcentraler och totalt 12 enheter.
Vi rekryterar inte för att ersätta någon - vi rekryterar för att bli ännu starkare! Därför söker vi dig som vill bidra med din kompetens, ditt engagemang och din vilja att arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga omsorg.
Som undersköterska hos oss får du arbeta både självständigt och i team, i ett varmt arbetsklimat där vi stöttar varandra och har nära till skratt. Du möter människor i deras hem och ger stöd utifrån deras individuella behov från personlig omvårdnad till serviceinsatser.
Vi jobbar utifrån ett hälsofrämjande synsätt där vi ser till varje individs styrkor. Du blir en viktig del i att skapa livskvalitet både som fast omsorgskontakt och som en del av det arbetslag du ingår i.
Arbetstiderna är förlagda på schema där man jobbar både dag, kväll och varannan helg.
Vill du vara med och utveckla framtidens hemtjänst tillsammans med oss? Vi ser fram emot att höra från dig!KvalifikationerKvalifikationer
• Vi söker dig som är utbildad undersköterska, kan visa socialstyrelsens intyg om skyddad yrkestitel alternativt kan visa att du var anställd som undersköterska vid införandet av de nya reglerna
• Eftersom vi dokumenterar och kommunicerar på svenska behöver du kunna svenska i tal och skrift
• Digital kompetens
Meriterande
• Erfarenhet av liknande arbete
• Erfarenhet inom demens och psykiatri
• Cykelvana
• B-körkortDina personliga egenskaper
Som undersköterska i hemtjänsten är du lugn, hjälpsam och trygg även i stressiga situationer. Du sätter omsorgstagarens behov i centrum, tar eget ansvar och anpassar dig när förutsättningarna förändras. Arbetet är både självständigt och i nära samarbete med kollegor, med fokus på att ge bästa möjliga omsorg.
Vi bjuder in till intervju löpande under annonseringstiden. Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Läs mer om våra förmåner här: https://goteborg.se/wps/portal/start/jobba-i-goteborgs-stad/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/formaner-och-lon
Du ansöker via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister tillsammans med giltig identitetshandling. Du ska beställa kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret och utdraget ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister vilket du kan göra via följande länk: https://etjanster.polisen.se/login/request?tid=eregisterutdrag-utdrag&lid=ebd26d83-ce2a-44d0-835a-53e4b7b8914d
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273739". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Enhetschef Reutersgatan 4
Ola Stormaeus ola.stormaeus@aldrevardomsorg.goteborg.se 031-3668327 Jobbnummer
9479615