Undersköterska till hemtjänst Lerum Norr
Lerums kommun, Hemtjänst / Undersköterskejobb / Lerum Visa alla undersköterskejobb i Lerum
2025-10-09
Lerums kommun är känd för sina natursköna platser med sjöar och skog. Kommunen har 3 200 medarbetare och 43 000 invånare men räknar med att växa rejält inom de närmsta åren. Lerum ligger endast 20 minuters resväg från Göteborg och står idag inför en utvecklingsintensiv period med många spännande projekt på gång, allt ifrån skola till bostäder. Kommunen arbetar för att säkra både god service, hög välfärd och ett blomstrande företagsklimat.
Dagens Samhälle har dessutom nyligen utsett Lerum till vinnare i kategorin storstadskommuner (2025) - en utmärkelse som bygger på en omfattande jämförelse av 290 svenska kommuner inom bland annat skola, vård och omsorg, ekonomi, kultur och fritid, attraktivitet, näringsliv och framtidsfaktorer som digitalisering och civil beredskap. Vi är numera en Superkommun!
Lerums kommun växer och vi söker nu två undersköterskor som vill bli en del av vårt härliga team på Hemtjänsten Lerum Norr.
Hemtjänsten i Lerum är uppdelad i fyra distrikt och vår enhet, Lerum Norr, består av cirka 30 medarbetare - de flesta undersköterskor. Vi har stöd av två hemtjänstadministratörer och två enhetschefer och utgår från Gjutarevägen 5 i Stenkullen.
Hos oss arbetar du både självständigt och tillsammans med kollegor. Du har nära samarbete med sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom den kommunala hemsjukvården.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag
Som undersköterska hos oss skapar du trygghet och livskvalitet för våra omsorgstagare. Dina arbetsuppgifter omfattar:
* Sedvanliga uppgifter inom yrket enligt SoL och HSL
* Stöd i vardagen för att skapa en meningsfull tillvaro
* Vara fast omsorgskontakt för vissa omsorgstagare och därmed ha ett särskilt ansvar
Arbetstiden är schemalagd dag och kväll, vardag och helg, för tillfället mellan kl. 7-22.
Vi erbjuder
* 37-timmars arbetsvecka
* Friskvårdsbidrag
* Kompetensutveckling
* En trygg arbetsgrupp och en arbetsgivare som satsar framåtKvalifikationer
Vi söker dig som
* Är utbildad undersköterska
* Har B-körkort (ett krav i vår stora kommun)
* Har erfarenhet av hemtjänst (meriterande)
* Är empatisk, självständig och strukturerad
* Är trygg med digitala verktyg och dokumentation
* Behärskar svenska i tal och skrift
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det viktigaste är att du brinner för att ge god omsorg och är medveten om att du är verktyget för att skapa en trygg och god hemtjänst!
Provanställning kan bli aktuell
Start enligt överenskommelse
Ett utdrag ur belastningsregistret ska kunna uppvisas innan anställning
ÖVRIGT
Utvecklingen i Lerums kommun ska vara hållbar och vår styrning utgår från de globala målen i Agenda 2030.
Vi tror att våra olikheter berikar och utvecklar individen, verksamheten och samhället positivt. Som arbetsgivare arbetar Lerums kommun aktivt för jämställdhet och mångfald och mot all form av diskriminering och kränkande särbehandling.
Vi värnar om en god arbetsmiljö där du kan kombinera arbete och fritid. Som anställd hos oss får du tillgång till en rad förmåner, som friskvårdsbidrag och personalvårdsprogram. Läs mer om våra personalförmåner här: https://lerum.se/dina-formaner
Som anställd i Lerums kommun kan det förekomma krav på att använda personligt Bank-ID i tjänsten för legitimering i till exempel systeminloggning eller annan verifiering.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ber vi dig skicka in din ansökan via den här länken, och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Enligt avtal.
Lerums kommun, Hemtjänst Kontakt
Enhetschef
Therese Degerfeldt therese.degerfeldt@lerum.se 0302-521426 Jobbnummer
9547882