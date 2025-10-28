Undersköterska till hemtjänst i Herrljunga kommun
Välkommen till Herrljunga! Med ett strategiskt läge i Västra Götaland och närhet till större städer kan du enkelt pendla och ta del av storstadens utbud, samtidigt som du behåller småstadens charm och gemenskap. Med naturen nära till hands finns det dessutom gott om möjligheter till friluftsliv och rekreation.
Hos oss får du chansen att arbeta i en stimulerande miljö där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi sätter människan i centrum och strävar efter att varje medarbetare ska känna sig välkommen och sedd.
Vill du vara med och forma framtidens Herrljunga? Bli en del av oss för att göra vår kommun till den bästa platsen att bo, leva och arbeta på. Tillsammans bygger vi ett Herrljunga med växtkraft!Publiceringsdatum2025-10-28Arbetsuppgifter
Nu har vi möjlighet att erbjuda dig att bli vår nya kollega! Som undersköterska i Herrljunga kommuns hemtjänst så får du ett varierande och givande arbete. Hemtjänsten i Herrljunga kommun består av tre hemtjänstgrupper där personalen hjälps åt över gränserna.
Arbetstiderna är förlagda till dag/kväll samt helg.
Med ett personcentrerat arbetssätt och ett fint bemötande sätter du våra brukare i centrum. Du värnar om dina kollegor och din arbetsplats och är ett föredöme i tjänsten.
Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv, vilket innebär att vi utgår ifrån de resurser och förmågor som brukaren har och vi anpassar stödet, omsorgen och omvårdnaden utifrån brukarens individuella behov.
Som medarbetare hos oss utför du omvårdnadsarbete och arbetar personcentrerat utifrån brukarens genomförandeplan. I egenskap av kontaktperson ansvarar du för upprättandet av brukarens genomförandeplan samt att brukaren upplever delaktighet i sin vardag. Du förväntas ha en god dialog med brukare, närstående, kollegor och externa aktörer som kan komma att bli aktuella.
Du kommer även att utföra sjukvårdsuppgifter på delegation av sjuksköterska och du arbetar såväl självständigt som i team.Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdigutbildad undersköterska och har ett stort intresse för att arbeta med människor.
Du är lyhörd, ödmjuk och engagerad i ditt arbete. Vi förutsätter att du är ansvarstagande och att du har en god förmåga att samarbeta. Du värdesätter kvalitet, omtanke och att skapa en meningsfull vardag för våra brukare.
Körkort, god körvana och gott omdöme i trafiken är ett krav då tjänsten innefattar bilkörning.
Vi strävar alltid efter hög kvalitet och god service i vår verksamhet och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
För att vara aktuell måste du uppvisa giltigt utdrag ur Polisens belastningsregister, blankett 442.9, och du måste ha Bank-id för inloggning i kommunens system. God svenska i såväl tal som skrift är ett krav och samtliga kandidater får göra ett språktest innan anställning.
Rekrytering till tjänsterna sker fortlöpande, varpå de kan tillsättas innan ansökningstidens slut.
ÖVRIGT
I Herrljunga kommun gäller heltid som norm med möjlighet till deltid. Om heltidsuppdrag saknas kan det innebära att tjänster kan kombineras med andra arbetsuppgifter, eller vid annan arbetsplats.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Herrljunga kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som säljare:
