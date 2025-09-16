Undersköterska till hemtjänst Centrum
2025-09-16
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Inom äldreomsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för de som behöver stöd. Vi ser fram emot att du vill arbeta hos oss och göra vardagen bättre för de personer vi stödjer och ger service!Publiceringsdatum2025-09-16Arbetsuppgifter
Som undersköterska i Motala kommun arbetar du med att ge våra brukare god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ska på ett respektfullt sätt vägleda, stödja och motivera brukaren att klara sina dagliga rutiner på bästa sätt utifrån hens egen förmåga.
Vi erbjuder ett varierande arbete med fokus på dagliga omvårdnadsinsatser. Du utför arbetsuppgifter kring personlig omvårdnad, stöd vid måltider, social samvaro, ledsagning, serviceinsatser etc. Du kommer även att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation samt dokumentera i våra journalsystem.
Som undersköterska inom hemtjänsten kommer du att vara fast omsorgskontakt, vilket innebär att du arbetar aktivt för att skapa trygga och tillitsbaserade relationer. Arbetet kräver ett stort engagemang och att du själv deltar aktivt för att utveckla och förbättra verksamheten.
Arbetstiden är förlagd till vardagar och helger, inkl. storhelger dag- och kvällstid.
Enhetens område innefattar arbete i tätort.Kvalifikationer
Du som söker ska ha genomfört vård- och omsorgsutbildning och ha en avslutad examen. Du är van att använda datorn som ett stöd i arbetet och anpassar dig lätt till nya digitala verktyg. Du har även en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då rollen innebär dokumentation och mycket dialog med kollegor och brukare.
Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsrelaterade uppgifter.
Som person kan du organisera och planera ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer. Du har även de resurser som krävs för förändring eller problemlösning. Du gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu och du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
