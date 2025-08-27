Undersköterska till Hemtjänst Bjärnum/Vittsjö
2025-08-27
Det här erbjuder vi dig!
Att arbeta som undersköterska i hemtjänsten innebär att du möter människor i deras hemmiljö.
Tillsammans med dina kollegor strävar ni varje dag efter att bidra till en meningsfull vardag genom att ge personlig omvårdnad, omsorg och social aktivering. Vi jobbar efter att varje enskild person utifrån egen förmåga ska klara så mycket som möjligt själv. Du kommer att vara kontaktman eller fast omsorgskontakt och tillsammans med den enskilde planera hur insatserna ska utföras.
I rollen ingår att ge läkemedel vilket innebär att du behöver ta emot delegering från legitimerad personal. En annan viktig arbetsuppgift är dokumentation för att säkerställa god kvalité och säker vård.
Jobbet vi erbjuder är en tillsvidareanställning på 100 % med start snarast eller enligt överenskommelse. Arbetstiden är schemalagd på dag, kväll och helg.
Hässleholms kommun vill skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. En viktig del är att erbjuda bra förmåner till våra medarbetare som till exempel friskvårdsbidrag och möjlighet till byte av semesterdagstillägg mot lediga dagar.
Vem är du?
Du som söker är utbildad undersköterska. Vi ser gärna att du ha erfarenhet från omvårdnadsarbete, men det är inget krav.
Du har ett stort intresse och vill vara med och utveckla äldreomsorgen. Du visar respekt för individen med ett gott bemötande och förståelse för andra människors behov och känslor. Eftersom du arbetar nära människor i behov av våra insatser är det viktigt att du är lugn och trygg. Du kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter, är flexibel och initiativrik samt har en god förmåga att skapa relationer med andra. Eftersom läkemedelsdelegering och dokumentation ingår i arbetsuppgifterna behöver du ha god kunskap i svenska, både i tal och skrift, samt god datorvana.
För att du ska kunna ta dig runt i området behöver du ha B-körkort.
Du delar värderingar och förhållningssätt som beskrivs i vår medarbetar- och ledarpolicy.
Övrigt
Från och med 1 juli 2023 krävs ett bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska, alternativt intyg från tidigare/nuvarande arbetsgivare som styrker uppgifter om tillsvidareanställning per 1 juli.
I arbetet kan du komma i kontakt med både pälsdjur och tobaksrök, eftersom vi utför arbete i enskildas hemmiljö.
För dig med skyddade personuppgifter hänvisar vi till rekryterande chef för vidare information kring hur du ansöker.
Inom omsorgsförvaltningen ger vi vård, stöd och omsorg till personer som är äldre, har en funktionsnedsättning eller som behöver hemsjukvård. Vi erbjuder även hälsofrämjande insatser och stöd till personer som vårdar och stöttar en närstående. Vårt mål är att de som behöver vård och omsorg i sin vardag ska kunna leva ett självständigt liv så långt det är möjligt.
Hemtjänstgrupperna i Bjärnum/Vittsjö har totalt 44 medarbetare. Det geografiska området man arbetar i är Bjärnum, Vittsjö, Emmaljunga, Verum och dess landsbygd. Ditt arbete utgår från våra lokaler på Skansenhemmet i Vittsjö.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
