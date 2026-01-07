Undersköterska till hemtjänst - centralort
Vill du ha ett omväxlande arbete där du får stötta människor i deras vardag? Vi söker undersköterskor till hemtjänsten i centrala Vetlanda - en sammansvetsad grupp med lång erfarenhet, där vi stöttar varandra och alltid har nära till skratt och omtanke. Hos oss varierar dina arbetsdagar beroende på brukarens behov. I hemtjänsten hjälper vi människor att få sina behov uppfyllda, såväl socialt och kulturellt som fysiskt. I hemmet, i en miljö där de känner sig tryggast.
Arbetsuppgifterna innefattar allt från personlig omvårdnad och medicinska insatser till att sköta hushållssysslor. Vi söker dig som känner dig trygg i att ta ansvar och fatta beslut. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta och ser vikten av att skapa trygghet och delaktighet i brukarens vardag.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas, både genom kontinuerlig utbildning i bland annat arbetsteknik och bemötande och genom olika ombudsroller. Jobbet innebär arbete på dag, kväll och helg. Oftast arbetar du självständigt, men kollegorna finns aldrig längre än ett telefonsamtal bort.
Vi vill att du som är anställd hos oss ska må bra, både på och utanför jobbet. Därför har du bland annat tillgång till friskvårdsbidrag, fria bad och rabatt på massage. Läs mer om våra förmåner. (https://vetlanda.se/formaner)
Vi tror på en arbetsplats där olikheter är en styrka och där vi alltid möter varandra med glädje och respekt. Här finns utrymme för mod - att våga tänka annorlunda, prova nytt och utvecklas. Genom att samarbeta och stötta varandra skapar vi gemenskap och stolthet. Tillsammans är vi Vetlanda kommun. Publiceringsdatum2026-01-07Kvalifikationer
• Du är utbildad undersköterska eller har erfarenhet som vi bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av vårdyrket är meriterande.
• B-körkort och tillgång till egen bil.
• Vi lägger vikt vid personliga egenskaper.
• Utdrag från belastningsregistret.
Tjänsten kräver utdrag från belastningsregistret. Utdraget ska vara för HVB-hem och beställs via Polisens webbplats. (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/) Ersättning
