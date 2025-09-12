Undersköterska till hemteam i Habo Kommun.
2025-09-12
Välkommen till oss i Habo Kommun!
Vill du vara med och göra skillnad? Vi söker nu engagerade undersköterskor till vårt hemteam i Habo Kommun. Hos oss får du arbeta i ett positivt arbetsklimat där vi tillsammans skapar trygghet för våra brukare och utför insatser med hög kvalitet. Vi värdesätter din kompetens och vilja att utvecklas för att brukaren ska få bästa möjliga vård och omsorg.
Som undersköterska i hemteamet är du en nyckelperson i arbetet med att hjälpa våra brukare att komma hem från sjukhuset på ett tryggt och värdigt sätt. Du arbetar med omvårdnad, rehabiliterande insatser och hälso- och sjukvårdsuppgifter - alltid med individens behov i fokus.
Du utför vårdplaneringar i hemmet direkt när brukaren kommer hem, planerar och följer upp insatser i nära dialog med biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter. Det är ett omväxlande arbete där du både jobbar självständigt och i team.
Hemteamet samarbetar också med vår korttidsenhet, vilket innebär att du ibland har arbetspass där. Tjänsten innebär även dokumentation och planering av insatser i våra digitala system.
Det här erbjuder vi dig
• Ett meningsfullt och varierat arbete där du gör skillnad varje dag
• Kompetenta och stöttande kollegor
• En arbetsplats som präglas av engagemang, närhet och ansvar (ENA)
• Flexibel schemaläggning med medarbetarpåverkan
• Arbetstider dag, kväll och helg
• Friskvårdsbidrag
• Gratis personalparkering och goda pendlingsmöjligheter med buss och tåg
Vi utgår från vårt grunduppdrag som är att ge brukaren individuellt stöd för att leva ett självständigt och värdigt liv samt att stärka brukarens möjligheter till en trygg och meningsfull tillvaro. Arbetet präglas av vår värdegrund ENA, engagemang, närhet och ansvar i vårt yrkesutövande.
Undersköterskorna i hemteam har ett viktigt arbete som gör det möjligt för våra brukare att kunna återgå till sitt hem efter en tid på sjukhus. Undersköterskorna utför omvårdnadsinsatser och delegerade arbetsuppgifter som är individuellt utformade efter den enskildes behov. Arbetet innebär att ha individen i centrum och att ge en god omsorg och trygg vård med hög kvalitet.
Undersköterskorna utför vårdplaneringar i hemmet, direkt när brukaren kommit hem från sjukhuset. En kartläggning görs då kring vilket behov av insatser som brukaren har. Brukarens behov kan sedan komma att ändras och undersköterskorna är då med i detta arbete och planerar om insatser samt återkopplar till biståndshandläggare. Att arbeta som undersköterska i hemteam inkluderar ett nära samarbete med andra professioner, som också ingår i hemteamet. Undersköterskorna i hemteam samarbetar också med korttidsenheten och utför ibland arbetspass/delar av arbetspass där.
Att arbeta som undersköterska i hemteam inkluderar en hel del arbete vid datorn, bland annat att ta emot insatser och planera ut dessa. Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är utbildad undersköterska
• Har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
• Har B-körkort (ett krav)
• Har god datorvana
• Trivs med att jobba både självständigt och i team
• Är ansvarstagande, strukturerad och har ett gott bemötande
• Har förmåga att planera och utföra arbetet på ett strukturerat och effektivt sätt.
• Är trygg i det svenska språket i både tal och skrift
• Ser utveckling som något positivt och gärna delar med dig av dina kunskaper
Har du erfarenhet från hemteam eller liknande verksamhet? Då ser vi det som meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Urval sker löpande, så varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Habo kommun eftersträvar mångfald bland personalen avseende ålder, kön och kulturell bakgrund. Vår värdegrund utgår från begreppen Engagemang, Närhet och Ansvar.
I Habo kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Habo kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Om du av någon anledning inte kan registrera din ansökan i vårt e-rekryteringssystem kan du skicka din ansökan till: Habo kommun, Personal- och löneenheten, Box 212, 566 24 Habo. Ange referensnummer på din ansökan.
Ansökningshandlingar returneras ej.
