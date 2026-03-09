Undersköterska till Hemtagningsteamet - Ljungby kommun
2026-03-09
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Hemtagningsteamet i Ljungby kommun arbetar med att ge stöd och omsorg vid hemgång från sjukhus eller korttidsboende. Teamet är tvärprofessionellt och arbetar nära både hälso- och sjukvård och hemtjänstens ordinarie verksamhet. Målet är att skapa trygga, effektiva och individanpassade insatser i hemmet från första dagen efter utskrivning.
I takt med att uppdraget växer kommer tjänsten även att innefatta bemanning i hemtjänstens grupper samt mer specialiserade uppgifter.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att:
Utföra omvårdnads- och serviceinsatser i omsorgstagarens hem.
Samverka med sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och hemtjänstens ordinarie personal.
Delta i planering och uppföljning av hemtagningsprocessen.
Arbeta med delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
Tjänsten kommer på sikt även att innefatta:
Bemanning i hemtjänstens ordinarie grupper vid behov.
Uppdrag som kräver fördjupad kompetens och delegering, exempelvis: Trackvård, handhavande av nackkragar och andra avancerade omvårdnadsuppgifter med särskild delegering.
Det innebär att du får en varierad och utvecklande tjänst med både bredd och fördjupning.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska (krav).
Har B-körkort (krav).
Har god förmåga att arbeta självständigt och fatta beslut i stunden.
Bemöter människor professionellt och tryggt även i föränderliga situationer.
Trivs i ett team där samarbete och flexibilitet är avgörande.
Är trygg i att ta emot och hantera delegeringar.
Erfarenhet från hemtjänst eller kommunal hälso- och sjukvård (krav).
Vi erbjuder:
Ett stimulerande arbete där du är del av ett utvecklingsinriktat team. Möjlighet att utveckla din kompetens inom avancerad omvårdnad och delegerade uppgifter. En arbetsplats där dina idéer värderas och där vi tillsammans bygger framtidens arbetssätt.
Rekrytering kommer ske löpande.
ÖVRIGT
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid. Som en del av detta kan det för flera tjänster vara ett krav att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Jenny Säll Madsen jenny.madsensall@ljungby.se 0733-73 90 65 Jobbnummer
