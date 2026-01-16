Undersköterska till hemsjukvården sommaren 2026
Nu har du chansen att bli en av oss!
Vi arbetar tillsammans med hjärta och kvalitet för att kunna ge bästa möjliga service till Ronneby kommuns invånare. Ronneby ligger vackert mellan hav och skog i mitten av Blekinge. Dessutom har vi bra kommunikationer med bil, tåg och flyg.
Dina 2500 blivande kollegor är duktiga på att möta framtidens utmaningar och våra invånares ökade förväntningar genom digitalisering, samarbete och ett engagerat ledarskap.
Tillsammans med dig gör vi Ronneby ännu bättre!
Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som Undersköterska hos oss arbetar du utifrån ett helhetsperspektiv med patienten i centrum. Här kommer du att tillsammans i team med olika yrkesgrupper kunna göra skillnad för andra människor varje dag. I uppdraget ingår att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser, som är delegerade av distriktsjuksköterska/sjuksköterska.
Vi är stolta över vårt mobila och digitala arbetssätt och fortsätter att utveckla det tillsammans med patienten i centrum.
Vad kan vi erbjuda dig? Hos oss erbjuds du en anpassad och individuell introduktion med stöd från erfarna kollegor, för att du ska kunna växa i din roll som Undersköterska i hemsjukvården. Behovet av dig som undersköterska finns under hela sommaren, alla dagar i veckanKvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska eller sjuksköterskestuderande med erfarenhet av att arbeta som undersköterska. Meriterande om du har några års erfarenhet inom vårdyrket. Det är viktigt att du har goda kunskaper i svenska språket och förmåga att dokumentera, för att säkerställa en god vård.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Det betyder mycket för oss att du har ett positivt förhållningssätt till såväl arbetsuppgifter som arbetskamrater. Du har förmågan att sätta dig in i nya perspektiv och situationer och behandlar andra människor med ödmjukhet och respekt. Vi värdesätter förmågan att kommunicera tydligt tillsammans med ett flexibelt arbetssätt.
För uppdraget krävs körkort, så medtag körkort samt referenser till intervjutillfället.
För att komma i fråga för en anställning inom vård- och omsorgsförvaltningen i Ronneby kommun ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Blankett som ska användas heter "Utdrag för arbete på HVB-hem" Se mer: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem/.
Tänk på att beställa utdraget i god tid.
Varmt välkommen med din ansökan senast 30:e april. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Tillsättning sker om erforderliga beslut fattas.
Ronneby kommun krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande ber vi dig ansöka via ansökningslänken i annonsen.
Ersättning

Enligt avtal.
Enligt avtal. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens

Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300220-2026-".
Omfattning

Detta är ett deltidsjobb.
Arbetsgivare

Ronneby kommun (org.nr 212000-0837)
Kontakt

Enhetschef
Enhetschef
Diana Plantin diana.plantin1@ronneby.se 0457618686
9688173