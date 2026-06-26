Undersköterska till hemsjukvården
Halmstads Kommun / Undersköterskejobb / Halmstad Visa alla undersköterskejobb i Halmstad
2026-06-26
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads Kommun i Halmstad Publiceringsdatum2026-06-26Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel till nattenheten i hemsjukvården.
Som undersköterska inom hemsjukvårdens nattenhet arbetar du i nära samarbete med sjuksköterskor och undersköterskor. Tjänsten utgår från Skyttevägen med bilburen tjänstgöring. Du arbetar insatsstyrt över hela kommunen och ger vård till patienter i ordinärt boende, vård- och omsorgsboende, LSS-verksamheter samt korttidsboende.
Du är en ansvarstagande person med god förmåga att planera och organisera ditt arbete. Du har full delegeringsförmåga och erfarenhet av att ta alla delegeringar från legitimerad personal. Vi värdesätter att du har lätt för att samarbeta, samtidigt som du har mod och vilja att arbeta självständigt.
Hos oss blir du en del av ett professionellt team där samarbete med olika aktörer är en naturlig del av vardagen. För att trivas tror vi att du uppskattar situationer som kräver nytänkande och kreativitet. Arbetet innebär dokumentation i våra digitala system, vilket kräver god datorvana och en stark kommunikativ förmåga. Du behöver kunna uttrycka dig väl på svenska i kontakt med kollegor, patienter och anhöriga. Kvalifikationer
Vi söker en erfaren undersköterska med utbildning inom vård och omsorg, som har ett särskilt intresse för palliativvård, psykogeriatrik och gärna har vidareutbildat sig inom området.
Du arbetar med ett personcentrerat förhållningssätt och tar hänsyn till varje individs unika behov och önskemål. Du är säker i din yrkesroll och delar gärna med dig av dina kunskaper och erfarenheter till dina kollegor. Du har en god förmåga att samarbeta, kommunicera och främja en god arbetsmiljö. Du arbetar evidensbaserat, metodiskt och med en utvecklingsinriktad inställning, och du är van vid att anpassa ditt arbetssätt efter patientens behov. Som kollega bidrar du till en god arbetsmiljö, tar ansvar, bemöter andra med respekt och har en passion för att arbeta med äldre. Du är engagerad i din egen utveckling och deltar aktivt i förbättringsarbeten för att höja kvaliteten på vårt arbete.
För tjänsten krävs B‐körkort för bil med automatväxel.
Rekryteringen kommer ske löpande, vilket innebär att urval och intervjuer sker även under tiden annonsen är publicerad.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig
Att kunna påverka ditt schema, friskvårdsbidrag, gott samarbete och stöd från kollegor.
Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig ansöka i Grade/Varbi och inte via e-post eller pappersformat.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande som bidrar till detta.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret. Beställ redan nu ett registerutdrag på polisens hemsida med ditt BankID. Öppna E-tjänsten och beställ - "Arbete i hemmet med äldre och personer med funktionsnedsättning". Utdraget skickas till din brevlåda och ska tas med i oöppnat kuvert och uppvisas i samband med rekryteringen. Du har även möjlighet att få utdraget via din digitala brevlåda. (Polisen skickar endast tomma utdrag digitalt. Om utdraget innehåller uppgifter skickar Polisen det med vanlig post.)
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads Kommun
(org.nr 212000-1215), https://www.halmstad.se/
Kyrkogatan 5 (visa karta
)
302 42 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvård Kontakt
Kommunals reception 035-138070 Jobbnummer
9979962