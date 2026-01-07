Undersköterska till Hemsjögårdens äldreboende
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Vi söker just nu en till kollega till Hemsjögårdens äldreboende!
Hemsjögårdens äldreboende ligger naturskönt beläget bredvid sjön Sävelången cirka 1 mil utanför Alingsås. På boendet finns två avdelningar med stor kompetens inom gruppfys samt demens. Äldreboendet är litet, familjärt och mysig. I dagsläget har vi 34 boende hos oss. Här är vi ett kunnigt och glatt gäng som samarbetar över huset och arbetar personcentrerat. Välkommen med din ansökan- och välkommen in i ett gott arbetslag som samarbetar över hela huset.
Tjänsten är en kombinationstjänst där du kommer att arbeta både på demens och somatisk avdelning i hela huset.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
• En trygg anställning
• Möjlighet till semesterväxling
• Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
• Kompetensutvecklingsplan
• Föräldrapenningtillägg
• Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
• Cykelförmån
Varmt välkommen med din ansökan!
Som undersköterska på Hemsjögårdens äldreboende arbetar du utifrån ett salutogent förhållningssätt, där vi fokuserar på brukarens egna resurser och förmågor. Ditt arbete anpassas efter den enskildes behov och kan variera från dag till dag.
I rollen som undersköterska kommer du att:
• Arbeta för att bedriva en god och säker vård
• Ge god omvårdnad genom omsorg, stöd och service som bidrar till trygghet, delaktighet och livskvalitet.
• Utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på delegation enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
• Vara en närvarande och betydelsefull person i brukarens vardag genom social samvaro och meningsfulla aktiviteter.
• Delta i välkomstsamtal samt upprätta, följa upp och dokumentera genomförandeplaner i våra digitala system.
• Medverka i planering, utvecklingsarbete och kvalitetsförbättringar i verksamheten.
Tillsammans med dina kollegor skapar du en meningsfull vardag för våra brukare. Som undersköterska hos oss kommer du vara en del av vårt arbete kring ständiga förbättringar. Små förändringar i vår vardag kan skapa stora förbättringar för våra brukare och i vår arbetsmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel. Har du tidigare erfarenhet inom äldreomsorg eller annan vårdverksamhet ser vi det som meriterande.
Du är van att arbeta via digitala plattformar och följer arbetsplatsens handlingsplaner, policys och riktlinjer samt socialtjänstlagens bestämmelser enligt SoL §1:1.
Du uttrycker dig tydligt både muntligt och skriftligt och har förmåga att framföra idéer och information på ett strukturerat och anpassat sätt, beroende på mottagare och situation. Du bemöter alltid brukare, anhöriga och kollegor med empati, respekt och lyhördhet. Du säkerställer att informationen du ger förstås, och visar samtidigt att du själv tar in och förstår den information du får från andra.
Som person har du en god samarbetsförmåga, är social och bidrar till ett positivt arbetsklimat. Du tar egna initiativ, driver arbetet framåt och arbetar målmedvetet. Med ett helhetsperspektiv har du alltid verksamhetens bästa i fokus, och vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Tjänsten innebär dag/kvällsarbete och varannan helg.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Du beställer det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
