undersköterska till Hembo i Upplands Väsby

Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB / Undersköterskejobb / Upplands Väsby
2025-09-12


Nu söker vi undersköterskor till Hembo i Upplands Väsby då verksamheten växer.
Hembo har funnits sen 2005 och vi har hemtjänst som huvudverksamhet på fler orter i Sverige.
Vi är en seriös vårdgivare som har hög kvalitet i verksamheten. Vi bygger den på kunskap engagemang och erfarenhet. Om du är undersköterska, har körkort, noggrann och engagerad så ska du söka tjänsten omgående då vi rekryterar löpande.
Innehåll i uppdraget: traditionell hemtjänst, hygien, omvårdnad, städ och inköp. Dokumentation, fast omsorgs kontakt, kontakt med anhörig, gott bemötande är krav i tjänsten.
Sök tjänsten via mail: nora@hembohemtjanst.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
per mail
E-post: nora@hembohemtjanst.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "upplands väsby".

Arbetsgivare
Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB (org.nr 559021-2816)
Hjortvägen 39 (visa karta)
194 79  UPPLANDS VÄSBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemma & Bo Hemtjänst i Sverige AB

Jobbnummer
9506496

