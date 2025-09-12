undersköterska till Hembo i Upplands Väsby
2025-09-12
Nu söker vi undersköterskor till Hembo i Upplands Väsby då verksamheten växer.
Hembo har funnits sen 2005 och vi har hemtjänst som huvudverksamhet på fler orter i Sverige.
Vi är en seriös vårdgivare som har hög kvalitet i verksamheten. Vi bygger den på kunskap engagemang och erfarenhet. Om du är undersköterska, har körkort, noggrann och engagerad så ska du söka tjänsten omgående då vi rekryterar löpande.
Innehåll i uppdraget: traditionell hemtjänst, hygien, omvårdnad, städ och inköp. Dokumentation, fast omsorgs kontakt, kontakt med anhörig, gott bemötande är krav i tjänsten.
Sök tjänsten via mail: nora@hembohemtjanst.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: nora@hembohemtjanst.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "upplands väsby". Arbetsgivare Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB
Hjortvägen 39
194 79 UPPLANDS VÄSBY Körkort
