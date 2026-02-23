Undersköterska Till Hembo I Nacka

Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB / Undersköterskejobb / Nacka
2026-02-23


Visa alla undersköterskejobb i Nacka, Kristinehamn, Karlskoga, Storfors, Lekeberg eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB i Nacka, Haninge, Upplands Väsby, Stockholm, Lidingö eller i hela Sverige

Nu söker vi undersköterskor till HEMBO i Nacka.
Om du är noggrann serviceinriktad tycker om människor är vi intresserad av dig som person.
Innehåll i tjänsten: Service, inköp, städ. Omsorgsinsatser, hygien, omvårdnad, promenader. Kunna dokumentera på svenska i digitala system, köra bil.
Vi rekryterar löpande så maila in din ansökan idag:
info@hembohemtjanst.se

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: hirit@hembohemtjanst.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "nacka".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB (org.nr 559021-2816), https://hembosverige.se
Torggatan 4 (visa karta)
133 31  SALTSJÖBADEN

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Hemma o Bo Hemtjänst Nacka

Jobbnummer
9758832

Prenumerera på jobb från Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Hemma och Bo Hemtjänst i Sverige AB: