Undersköterska Till Hembo I Nacka

Nu söker vi undersköterskor till HEMBO i Nacka.
Om du är noggrann serviceinriktad tycker om människor är vi intresserad av dig som person.
Innehåll i tjänsten: Service, inköp, städ. Omsorgsinsatser, hygien, omvårdnad, promenader. Kunna dokumentera på svenska i digitala system, köra bil.
Vi rekryterar löpande så maila in din ansökan idag:info@hembohemtjanst.se
Öppen för alla
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-03-25
E-post: hirit@hembohemtjanst.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "nacka". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
