Undersköterska till Hedegårdens äldreboende
Tanums kommun / Undersköterskejobb / Tanum Visa alla undersköterskejobb i Tanum
2026-01-30
, Strömstad
, Munkedal
, Sotenäs
, Dals-Ed
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tanums kommun i Tanum Publiceringsdatum2026-01-30Beskrivning
Omsorgsförvaltningen söker undersköterska till Hedegårdens äldreboende, södergården 2.
Tjänsten är vikariat på heltid med tillträde snarast och fram till 2025-08-31. Arbetet innebär dag, kväll och helgtjänstgöring.
Hedegårdens äldreboende består av sex boendeenheter, två med somatisk inriktning och fyra för personer med demenssjukdomar. Dina arbetsuppgifter
Det är därför självklart att du har förmåga att se helheten kring varje gäst. Hos oss erbjuds du ett flexibelt arbete utifrån ett professionellt förhållningssätt som låter gästen stå i centrum.
I arbetsuppgifterna ingår omsorgsarbete utifrån individuella behov och hälso- och sjukvårdsuppgifter enligt instruktion eller på delegation från arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Vi erbjuder ett givande arbete som är varierande, men som också ställer krav på god hälsa, initiativförmåga, flexibilitet, kreativitet och mycket god samarbetsförmåga. Du behöver vara trygg, ansvarstagande och lyhörd inför så väl omsorgstagare som kollegor. Vi tillämpar fast schemaläggning. Verksamheten står inför nya utmaningar och utvecklingsarbete under kommande år. Vill du ha chansen att vara med oss och utveckla verksamheten för framtidens äldreomsorg, är du varmt välkommen att söka. Kvalifikationer
Vi söker dig som är undersköterska med ett genuint intresse av att arbeta med människor samt är kreativ och lyhörd
Krav på Vård- och omsorgsprogrammet eller utbildning till undersköterska som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Godkända betyg i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå. En fördel är om du har utbildning och/eller erfarenhet av att arbeta med personer med demenssjukdom.
Stor vikt läggs vid god samarbetsförmåga, erfarenhet av vård- och omsorgsarbete, samt personlig lämplighet. Du bör även vara lugn, positiv samt förmåga att kunna arbeta självständigt under ansvar. Du har god förmåga i tal och skrift, goda datakunskaper då dokumentation samt upprättande av IBIC genomförandeplaner är en viktig del av arbetet.
Krav på att du har skyddad yrkestitel som undersköterska eller omfattas av övergångs-bestämmelserna för att erbjudas tjänst.Anställningsvillkor
Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Tanums kommun eftersträvar en rökfri arbetsmiljö. Därför ser vi gärna att du är rökfri. Du är välkommen med frågor till enhetschef Liselott Persson, 0525-185 59. Fackliga företrädare nås på telefon 010-442 94 31.
Månadslön och övriga anställningsförmåner enligt gällande kollektivavtal. Tanums kommun eftersträvar en rökfri arbetsmiljö. Därför ser vi gärna att du är rökfri. Ange om du har körkort.
Vi hoppas du blir en del av vårt team!
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med annons- och bemanningsföretag i rekryteringen. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/14". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tanums kommun
(org.nr 212000-1348) Arbetsplats
Omsorgsförvaltningen, Äldreomsorgen, Hedegårdens äldreboende Kontakt
Liselott Persson 0525-18559 Jobbnummer
9713299